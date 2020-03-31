Арустамян: «РПЛ могут возобновить 30 мая или после 1 июня»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился информацией о возможной дате возобновления сезона в России.

«Крайне сложно предполагать точные сроки спада пандемии коронавируса и возобновления чемпионата России. Каждый день появляются новости, ситуация очень нестабильна – поэтому все меняется ежедневно.

Руководители всех клубов, лиг и федерации на связи между собой, а РФС ещe и с УЕФА.

Насколько мне известно, сейчас все громче и громче внутри РПЛ обсуждается дата 30 мая (последний уик-энд мая). Это сейчас выглядит, как оптимистичный сценарий. Именно такие консультации на данный момент ведутся в РПЛ и РФС. Но также есть версия, что футбола в России возобновиться только после 1 июня и это сценарий тоже выглядит как вполне реалистичный. Такой вариант также на днях обсуждался между футбольными структурами и клубами.

Кстати, именно поэтому некоторые клубы продлили карантин до 1 мая. А «Урал» и вовсю распустил легионеров, чтобы они успели разлететься по своим странам.

Общеевропейская тенденция очевидна: пандемия не спадает. Не исключено, что топ-лиги и еврокубки также вернутся не раньше конца мая.

Есть и чисто российские нюансы. Например, в Сочи до 1 июня запрещено заселение в гостиницы. Футбол подчиняется законам государства, и если эта мера коснется отелей по всей стране, о выездах команд и болельщиков не может идти и речи.

Суббота 30 мая – сейчас рабочий и оптимистичный вариант возобновления и пока самая реальная опция, хотя возможно что турнир возобновится уже после 1 июня. Рассчитывать на более ранние сроки можно с большим натягом, в это практически не верится.

1 апреля состоится большая видеоконференция УЕФА. Главный вопрос – календари.

Думаю, примерно завтра стоит ждать официальных новостей и от РФС/РПЛ.

Всем здоровья, берегите себя и своих родных!» – заявил комментатор «Матч ТВ».