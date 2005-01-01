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    Арустамян: «РПЛ могут возобновить 30 мая или после 1 июня»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился информацией о возможной дате возобновления сезона в России.

    «Крайне сложно предполагать точные сроки спада пандемии коронавируса и возобновления чемпионата России. Каждый день появляются новости, ситуация очень нестабильна – поэтому все меняется ежедневно.

    Руководители всех клубов, лиг и федерации на связи между собой, а РФС ещe и с УЕФА.

    Насколько мне известно, сейчас все громче и громче внутри РПЛ обсуждается дата 30 мая (последний уик-энд мая). Это сейчас выглядит, как оптимистичный сценарий. Именно такие консультации на данный момент ведутся в РПЛ и РФС. Но также есть версия, что футбола в России возобновиться только после 1 июня и это сценарий тоже выглядит как вполне реалистичный. Такой вариант также на днях обсуждался между футбольными структурами и клубами.

    Кстати, именно поэтому некоторые клубы продлили карантин до 1 мая. А «Урал» и вовсю распустил легионеров, чтобы они успели разлететься по своим странам.

    Общеевропейская тенденция очевидна: пандемия не спадает. Не исключено, что топ-лиги и еврокубки также вернутся не раньше конца мая.

    Есть и чисто российские нюансы. Например, в Сочи до 1 июня запрещено заселение в гостиницы. Футбол подчиняется законам государства, и если эта мера коснется отелей по всей стране, о выездах команд и болельщиков не может идти и речи.

    Суббота 30 мая – сейчас рабочий и оптимистичный вариант возобновления и пока самая реальная опция, хотя возможно что турнир возобновится уже после 1 июня. Рассчитывать на более ранние сроки можно с большим натягом, в это практически не верится.

    1 апреля состоится большая видеоконференция УЕФА. Главный вопрос – календари.

    Думаю, примерно завтра стоит ждать официальных новостей и от РФС/РПЛ.

    Всем здоровья, берегите себя и своих родных!» – заявил комментатор «Матч ТВ».

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 11:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1882

      Kollljan 13 минут назад

      Арустамян подтвердил что он известное трепло.

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