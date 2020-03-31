Виллиан: «Клопп работает с «Ливерпулем» почти пять лет. Когда появляется стабильность, можно выигрывать титулы»

Полузащитник «Челси» Виллиан объяснил, почему «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – ведущие клубы АПЛ.

«Секрет успеха «Ливерпуля»? В последовательности. Клопп работает с командой почти пять лет. Когда у вас появляется стабильность, вы можете выигрывать титулы.

Они выигрывают важные матчи, что демонстрирует зрелость команды. Нужно время, чтобы добиться этого, а у «Ливерпуля» уже долгое время есть тренер и философия.

Команда остается одной и той же, лишь один или два игрока поменялись, база – та же самая. Это же касается и «Манчестер Сити». Гвардиола работает там уже долгое время, его философия всегда остается прежней.

«Челси» сильно изменился. За семь лет у меня было пять разных тренеров. Каждый – со всей философией. Но даже при этом мы выигрывали трофеи, потому что у «Челси» это было всегда. Всегда было так, и клуб всегда брал титулы. Думаю, у каждого клуба есть свой профиль», – сказал бразилец.