Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Виллиан: «Клопп работает с «Ливерпулем» почти пять лет. Когда появляется стабильность, можно выигрывать титулы»

Виллиан: «Клопп работает с «Ливерпулем» почти пять лет. Когда появляется стабильность, можно выигрывать титулы»

31 марта 2020, 11:06
1

Полузащитник «Челси» Виллиан объяснил, почему «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – ведущие клубы АПЛ.

«Секрет успеха «Ливерпуля»? В последовательности. Клопп работает с командой почти пять лет. Когда у вас появляется стабильность, вы можете выигрывать титулы.

Они выигрывают важные матчи, что демонстрирует зрелость команды. Нужно время, чтобы добиться этого, а у «Ливерпуля» уже долгое время есть тренер и философия.

Команда остается одной и той же, лишь один или два игрока поменялись, база – та же самая. Это же касается и «Манчестер Сити». Гвардиола работает там уже долгое время, его философия всегда остается прежней.

«Челси» сильно изменился. За семь лет у меня было пять разных тренеров. Каждый – со всей философией. Но даже при этом мы выигрывали трофеи, потому что у «Челси» это было всегда. Всегда было так, и клуб всегда брал титулы. Думаю, у каждого клуба есть свой профиль», – сказал бразилец.

Источник: ESPN
Челси Ливерпуль Манчестер Сити Виллиан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ziklop
1585675996
Дельно высказался, а у нас в первый год уже хотят всё от тренера , не дав ни игроков ни время.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+