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  • Главные новости дня. РФС изменил эмблему из-за коронавируса, Месси объявил о снижении зарплат игроков «Барсы» на 70%

Главные новости дня. РФС изменил эмблему из-за коронавируса, Месси объявил о снижении зарплат игроков «Барсы» на 70%

30 марта 2020, 23:13
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«Болельщики «Зенита» меня убьют». Аршавин рассказал, как в Петербурге болел за «Спартак»

Бывший хавбек «Зенита» Мак ушел из «Коньяспора». Он пробыл в клубе два месяца

Месси объявил о снижении зарплат игроков «Барсы» на 70%

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Икарди с семьей поехал на время карантина в Ломбардию. Этот регион лидирует в Италии по заболеваемости коронавирусом

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (2)
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Иван_Невский
1585631636
" о присланном Россией самолете с медоборудованием в США" окуеть сами с голой жопой а понтов у власти нашей *******
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