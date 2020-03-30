Главные новости дня. РФС изменил эмблему из-за коронавируса, Месси объявил о снижении зарплат игроков «Барсы» на 70%

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    Источник: «Бомбардир»

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    30.03.2020 23:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +36

      ПалкоВводецъ 3 часа назад

      Оставайтесь дома. Спартак расформировать!

      3
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      Рейтинг: +2257

      Иван_Невский 5 часов назад

      " о присланном Россией самолете с медоборудованием в США" окуеть сами с голой жопой а понтов у власти нашей *******

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1536

      mamba9090909 > Иван_Невский 3 часа назад

      А чего так то, с голой ходишь? Прикрыть нечем? Или так удобней?

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