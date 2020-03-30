Главные новости дня. РФС изменил эмблему из-за коронавируса, Месси объявил о снижении зарплат игроков «Барсы» на 70%

«Болельщики «Зенита» меня убьют». Аршавин рассказал, как в Петербурге болел за «Спартак»

Бывший хавбек «Зенита» Мак ушел из «Коньяспора». Он пробыл в клубе два месяца

Месси объявил о снижении зарплат игроков «Барсы» на 70%

Калиниченко: «Спартак» – секта? Наверное, да. Все атрибуты секты есть»

Бояринцев: «Дикая история из низших лиг? Человек спустился с трибуны и отменил пенальти»

ЦСКА объявил о продлении карантина до 1 мая

«Известия»: «Спартак» хочет купить у «Краснодара» Шапи

РФС изменил эмблему из-за коронавируса

7-кратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании клуба

Икарди с семьей поехал на время карантина в Ломбардию. Этот регион лидирует в Италии по заболеваемости коронавирусом