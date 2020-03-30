«Известия»: «Спартак» хочет купить у «Краснодара» Шапи

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов стал трансферной целью «Спартака».

Как сообщают «Известия», в московском клубе всерьез рассматривают вариант с приобретением 20-летнего футболиста.

Сам форвард ранее выразил недовольство количеством игровой практики.