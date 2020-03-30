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«Известия»: «Спартак» хочет купить у «Краснодара» Шапи

30 марта 2020, 19:19
19

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов стал трансферной целью «Спартака».

Как сообщают «Известия», в московском клубе всерьез рассматривают вариант с приобретением 20-летнего футболиста.

Сам форвард ранее выразил недовольство количеством игровой практики.

  • Шапи – воспитанник «Краснодара».
  • За онову южан он дебютировал в июле 2017 года.
  • В текущем сезоне игрок забил шесть голов и сделал шесть ассистов в 31 матче.
  • Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (19)
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New Life
1585586425
В отсутствии игр теперь желтые Известия за фейки взялись, видимо с подачи агентиков, кому выгодно.
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portero
1585588169
Футбола нет скучно...
Да если заплатят хорошо то почему бы и нет, но куда скандинавов мертвых сплавить(Берга главное)??? Да и Мусаев как то слабовато...
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giluxa1963
1585588791
хотеть то не вредно
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Добрый Бобер
1585590301
Не надо, пожалуйста! И Гулиева с Мирзовым продайте.
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SLADE2019
1585591456
Скорее всего пустышка. А так трансфер на уровне супер!
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САДЫЧОК
1585593542
Главное , чтобы Шапи не стал Ананидзей !
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zigbert
1585594768
Теперь даже для Спартака он будет дороговат.
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Максим2712
1585596332
А пососать Спартак не хочет?
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DOCTOR PENALTY
1585597267
Лучше с Шюррле по нормальному договоритесь, зачем хапать всех подряд. Так и в Зенит недолго превратиться.
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Рубинище
1585604689
Шапи отрезками хорош, но очень много брака, тянет одеяло на себя, а иногда его совсем не видно. не зря его в Краснодаре выпускают в основном только на замену, даже при куче травмированных. но он молод и возможно немец ему что и подскажет, как рости и прогрессировать.
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