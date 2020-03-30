«Известия»: «Спартак» хочет купить у «Краснодара» Шапи

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов стал трансферной целью «Спартака».
Как сообщают «Известия», в московском клубе всерьез рассматривают вариант с приобретением 20-летнего футболиста.
Сам форвард ранее выразил недовольство количеством игровой практики.
- Шапи – воспитанник «Краснодара».
- За онову южан он дебютировал в июле 2017 года.
- В текущем сезоне игрок забил шесть голов и сделал шесть ассистов в 31 матче.
- Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.
Источник: «Известия»
Да если заплатят хорошо то почему бы и нет, но куда скандинавов мертвых сплавить(Берга главное)??? Да и Мусаев как то слабовато...