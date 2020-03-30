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    «Известия»: «Спартак» хочет купить у «Краснодара» Шапи

    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов стал трансферной целью «Спартака».

    Как сообщают «Известия», в московском клубе всерьез рассматривают вариант с приобретением 20-летнего футболиста.

    Сам форвард ранее выразил недовольство количеством игровой практики.

    • Шапи – воспитанник «Краснодара».
    • За онову южан он дебютировал в июле 2017 года.
    • В текущем сезоне игрок забил шесть голов и сделал шесть ассистов в 31 матче.
    • Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

    Источник: «Известия»

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    30.03.2020 19:19
    Комментарии32
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      Рейтинг: -3789

      gosproektikabinet 4 часа назад

      как и игнатьев засрет карьеру в аутсайдере

      0
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      Рейтинг: +3772

      Рубинище 12 часов назад

      Шапи отрезками хорош, но очень много брака, тянет одеяло на себя, а иногда его совсем не видно. не зря его в Краснодаре выпускают в основном только на замену, даже при куче травмированных. но он молод и возможно немец ему что и подскажет, как рости и прогрессировать.

      0
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      Рейтинг: +16001

      DOCTOR PENALTY 14 часов назад

      Лучше с Шюррле по нормальному договоритесь, зачем хапать всех подряд. Так и в Зенит недолго превратиться.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      Максим2712 15 часов назад

      А пососать Спартак не хочет?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1075

      FENIX-SL > Максим2712 15 часов назад

      сам знаешь что хочет!
      если выбирать команду представляющую лгбт
      спартак будет вне конкуренции..благодаря своим быдло фанатам сосущихся в десна друг с другом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75800

      zigbert 15 часов назад

      Теперь даже для Спартака он будет дороговат.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3825

      САДЫЧОК 15 часов назад

      Главное , чтобы Шапи не стал Ананидзей !

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +16001

      DOCTOR PENALTY > САДЫЧОК 14 часов назад

      Сама эта новость уже ананидзя.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1075

      FENIX-SL 16 часов назад

      спартак хочет быть не только наротной командой
      но и главной на кавказе

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1075

      FENIX-SL 16 часов назад

      давайте
      всех более менее выстрелевших скупать
      тем самым разрушая футбол чемпионата совсем в клочья
      позор
      иметь при себе неплохую школу
      и заниматься такой ахинеей

      1
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    • ...
      Рейтинг: +201

      SLADE2019 16 часов назад

      Скорее всего пустышка. А так трансфер на уровне супер!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4074

      Добрый Бобер 16 часов назад

      Не надо, пожалуйста! И Гулиева с Мирзовым продайте.

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