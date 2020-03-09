Шапи: «В «Краснодаре» знают, что меня не устраивает роль джокера»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов высказался о своей роли в команде.

«Я доказал себе и всем, что играл не хуже, чем кто-либо в команде. Роль джокера? Она меня не устраивает, об этом знают в клубе. Я высказал своe мнение по этому поводу: я выхожу и каждую игру доказываю. Надеюсь, в следующей игре буду играть в старте», – сказал 20-летний футболист.