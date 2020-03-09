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  • Шапи: «В «Краснодаре» знают, что меня не устраивает роль джокера»

Шапи: «В «Краснодаре» знают, что меня не устраивает роль джокера»

9 марта 2020, 21:56
3

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов высказался о своей роли в команде.

«Я доказал себе и всем, что играл не хуже, чем кто-либо в команде. Роль джокера? Она меня не устраивает, об этом знают в клубе. Я высказал своe мнение по этому поводу: я выхожу и каждую игру доказываю. Надеюсь, в следующей игре буду играть в старте», – сказал 20-летний футболист.

  • Шапи – воспитанник «Краснодара».
  • За онову южан он дебютировал в июле 2017 года.
  • В текущем сезоне форвард забил шесть голов и сделал шесть ассистов в 30 матчах.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (3)
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paracetamol
1583782745
Ну и чё ты сегодня доказал своей игрой? Что не джокер?
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arok
1583802377
Полился яд Зенитовский из Бората и болеутоляющего!!!! Уже Шапи не угодил!!! Не ну я понимаю, это же не Малком не Ерохин и чё там говорить, ДЗЮБА. С Уфои показали вы очень внятный и чемпионский футбол, это да!!!!!
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Серёга Краснодарский
1583816633
игрок неплохой но дурак
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