Шапи: «В «Краснодаре» знают, что меня не устраивает роль джокера»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов высказался о своей роли в команде.
«Я доказал себе и всем, что играл не хуже, чем кто-либо в команде. Роль джокера? Она меня не устраивает, об этом знают в клубе. Я высказал своe мнение по этому поводу: я выхожу и каждую игру доказываю. Надеюсь, в следующей игре буду играть в старте», – сказал 20-летний футболист.
- Шапи – воспитанник «Краснодара».
- За онову южан он дебютировал в июле 2017 года.
- В текущем сезоне форвард забил шесть голов и сделал шесть ассистов в 30 матчах.
Источник: «Чемпионат»