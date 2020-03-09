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    Шапи: «В «Краснодаре» знают, что меня не устраивает роль джокера»

    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов высказался о своей роли в команде.

    «Я доказал себе и всем, что играл не хуже, чем кто-либо в команде. Роль джокера? Она меня не устраивает, об этом знают в клубе. Я высказал своe мнение по этому поводу: я выхожу и каждую игру доказываю. Надеюсь, в следующей игре буду играть в старте», – сказал 20-летний футболист.

    • Шапи – воспитанник «Краснодара».
    • За онову южан он дебютировал в июле 2017 года.
    • В текущем сезоне форвард забил шесть голов и сделал шесть ассистов в 30 матчах.

    Источник: «Чемпионат»

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    09.03.2020 21:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 10 марта 2020, 08:03

      игрок неплохой но дурак

      0
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      Рейтинг: +965

      arok 10 марта 2020, 04:06

      Полился яд Зенитовский из Бората и болеутоляющего!!!! Уже Шапи не угодил!!! Не ну я понимаю, это же не Малком не Ерохин и чё там говорить, ДЗЮБА. С Уфои показали вы очень внятный и чемпионский футбол, это да!!!!!

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 9 марта 2020, 22:39

      Ну и чё ты сегодня доказал своей игрой? Что не джокер?

      -2
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