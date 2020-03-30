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  • 7-кратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании клуба

7-кратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании клуба

30 марта 2020, 20:48
8

«Жилина» опубликовала официальное заявление, в котором говорится о скором расформировании клуба.

Сообщается, что «Жилина» будет ликвидирована с 1 апреля из-за финансовых проблем.

Дело в том, что клуб выживал за счет продажи футболистов. Из-за пандемии коронавируса летнее трансферное окно, вероятно, будет перенесено, а цены на игроков заметно упадут. Это в итоге не позволит выполнить бюджет на 2020 год.

  • «Жилина» – семикратный чемпион Словакии. Всего в активе команды 13 трофеев.
  • Воспитанник клуба Томаш Губочан шесть с половиной лет выступал за «Зенит».
  • Также выпускником академии «Жилины» является защитник «Интера» Милан Шкриньяр.

Источник: Официальный сайт «Жилины»
Европа Жилина
Комментарии (8)
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GreyDM
1585591037
ну вот началось,здаётся мне это не последний клуб...особенно балканским.да и вообще восточно-европейским клубам ща тяжко придётся(((
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Ziklop
1585595715
Футбол не хлеб насущный, сколько мелких фирм уничтожит эта гнилая политика руководителей стран.
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zigbert
1585659489
Жаль команду. Но скорей всего она будет не последним примером.
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