7-кратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании клуба

«Жилина» опубликовала официальное заявление, в котором говорится о скором расформировании клуба.
Сообщается, что «Жилина» будет ликвидирована с 1 апреля из-за финансовых проблем.
Дело в том, что клуб выживал за счет продажи футболистов. Из-за пандемии коронавируса летнее трансферное окно, вероятно, будет перенесено, а цены на игроков заметно упадут. Это в итоге не позволит выполнить бюджет на 2020 год.
- «Жилина» – семикратный чемпион Словакии. Всего в активе команды 13 трофеев.
- Воспитанник клуба Томаш Губочан шесть с половиной лет выступал за «Зенит».
- Также выпускником академии «Жилины» является защитник «Интера» Милан Шкриньяр.
Источник: Официальный сайт «Жилины»