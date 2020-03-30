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    7-кратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании клуба

    «Жилина» опубликовала официальное заявление, в котором говорится о скором расформировании клуба.

    Сообщается, что «Жилина» будет ликвидирована с 1 апреля из-за финансовых проблем.

    Дело в том, что клуб выживал за счет продажи футболистов. Из-за пандемии коронавируса летнее трансферное окно, вероятно, будет перенесено, а цены на игроков заметно упадут. Это в итоге не позволит выполнить бюджет на 2020 год.

    • «Жилина» – семикратный чемпион Словакии. Всего в активе команды 13 трофеев.
    • Воспитанник клуба Томаш Губочан шесть с половиной лет выступал за «Зенит».
    • Также выпускником академии «Жилины» является защитник «Интера» Милан Шкриньяр.

    Источник: Официальный сайт «Жилины»

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    30.03.2020 20:48
    Комментарии15
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      Рейтинг: +3145

      Alekxei Z. 5 часов назад

      Не он первый (ФК), не он последний. Жить надо по средствам.

      0
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      Рейтинг: +7

      Бoрат 12 часов назад

      Чемпион и расформировывается ? Ох не к добру это - что то мне за Зенит тревожно становится . Не к добру - жопой чувствую , а она у меня самое чувствительное место . Гыгыгы .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2051

      alarm 12 часов назад

      а можно так же - но со спартаком?

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +152

      Ziklop 15 часов назад

      Футбол не хлеб насущный, сколько мелких фирм уничтожит эта гнилая политика руководителей стран.

      0
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      ...
      Рейтинг: +39

      mitru > Ziklop 14 часов назад

      "Футбол не хлеб насущный" - например для всех футболистов и сотрудников Жилины это именно хлеб насущный. Что за бред?
      А причем тут "гнилая политика руководителей стран"? Ты считаешь, что пандемия выдумка? Или похер на неё, пусть люди мрут, но зато "мелкие фирмы" заработают свою копеечку? Бред №2?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +397

      SinyaaPyll > mitru 4 часа назад

      Смысл высказывания Ziklop'а в том, что грядущий экономический коллапс уничтожит все профессии, не связанные с жизнеобеспечением. Футбол к таковым точно не относится. Богатые клубы, конечно, выживут, а всяким жилинам - кранты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +190

      GreyDM 16 часов назад

      ну вот началось,здаётся мне это не последний клуб...особенно балканским.да и вообще восточно-европейским клубам ща тяжко придётся(((

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2729

      Борат 16 часов назад

      Ждём аналогичную новость от хряков ! Гыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +930

      spam2009 > Борат 16 часов назад

      ты когда-нибудь пасть свою вонючую закрываешь неугомонный

      5
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      ...
      Рейтинг: +8869

      parevg > Борат 16 часов назад

      Ждём новость, что борат схватил китайский вирус.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1075

      FENIX-SL > Борат 15 часов назад

      ахахахахахахахахахах
      +

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      sold93 > spam2009 15 часов назад

      когда модераторы сайта начнут делать свою работу и банить всю шелупонь

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1075

      FENIX-SL > sold93 15 часов назад

      тогда
      когда
      сайт переименуют в "свинарник"
      тогда здесь будет запрещено плохо высказываться о наротном клубе России

      4
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      ...
      Рейтинг: +152

      Ziklop > parevg 15 часов назад

      это может школьница или школьник, а ты им такое желаешь.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7

      Бoрат > Борат 12 часов назад

      АНАЛогичную ? - у тебя уже подсознательно бессознательно вырываются твои желания , ну потерпи душка , скоро я утолю твою ненасытную страсть . Гыгыгы .

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