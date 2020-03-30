7-кратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании клуба

«Жилина» опубликовала официальное заявление, в котором говорится о скором расформировании клуба.

Сообщается, что «Жилина» будет ликвидирована с 1 апреля из-за финансовых проблем.

Дело в том, что клуб выживал за счет продажи футболистов. Из-за пандемии коронавируса летнее трансферное окно, вероятно, будет перенесено, а цены на игроков заметно упадут. Это в итоге не позволит выполнить бюджет на 2020 год.