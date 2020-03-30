«Болельщики «Зенита» меня убьют». Аршавин рассказал, как в Петербурге болел за «Спартак»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин признался, что в золотом матче чемпионата России 1996 года болел за московский «Спартак».

«В 1996 году «Спартак» стал чемпионом, причем это было на «Петровском». Я вспомнил, что ходил на этот финал. И помнишь, такие пилоты (двухсторонние куртки-бомберы – прим. «Бомбардира») были, и болельщики их переворачивали и болели в оранжевом. Кажется, я тогда сидел на центральном секторе и тоже вроде переворачивал пилоты.

Болельщики «Зенита», наверное, меня убьют. Но для меня «Спартак» был фаворитами в матче против «Алании». Один раз меня приглашали в «Спартак», но это было позже», — рассказал Аршавин в эфире Матч ТВ».