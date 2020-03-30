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  • «Болельщики «Зенита» меня убьют». Аршавин рассказал, как в Петербурге болел за «Спартак»

«Болельщики «Зенита» меня убьют». Аршавин рассказал, как в Петербурге болел за «Спартак»

30 марта 2020, 13:06
11

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин признался, что в золотом матче чемпионата России 1996 года болел за московский «Спартак».

«В 1996 году «Спартак» стал чемпионом, причем это было на «Петровском». Я вспомнил, что ходил на этот финал. И помнишь, такие пилоты (двухсторонние куртки-бомберы – прим. «Бомбардира») были, и болельщики их переворачивали и болели в оранжевом. Кажется, я тогда сидел на центральном секторе и тоже вроде переворачивал пилоты.

Болельщики «Зенита», наверное, меня убьют. Но для меня «Спартак» был фаворитами в матче против «Алании». Один раз меня приглашали в «Спартак», но это было позже», — рассказал Аршавин в эфире Матч ТВ».

  • В золотом матче в 1996 году «Спартак» победил «Аланию» со счeтом 2:1.
  • Матч проходил в Петербурге.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Алания Аршавин Андрей
Комментарии (11)
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upiter622
1585563214
Ты уже труп!)))
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New Life
1585563303
Лучше болей молча. Всегда было ясно и в быту и в спорте, что ты не отличаешься от нынешних футбаллеров и, как и все, болеешь за деньги.
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Chicha
1585564280
Да кому ты нужен цурикат.
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vka1970
1585565920
Весёлая логика. Если я в финале кубка болею за Ливерпуль и не важно против кого он играет, я враг всех болел Манчестера ? У нас вообще весь бар за Зенит болел когда он в финале с Баварией играл и что с того ? Это футбол епт.
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Жентус
1585567178
Аршавин вообще с головой не всегда дружит. Ему бы просто молчать... Запомнился бы просто хорошим игроком.
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subbotaspartak
1585567686
Все в глубине души болеют за Спартак, особенно эти три свиньи- борат аларм с литейного.
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ufos73
1585569442
Скоро выяснится что все бомжи с детства за Спартак ))))))
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