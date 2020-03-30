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    «Болельщики «Зенита» меня убьют». Аршавин рассказал, как в Петербурге болел за «Спартак»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин признался, что в золотом матче чемпионата России 1996 года болел за московский «Спартак».

    «В 1996 году «Спартак» стал чемпионом, причем это было на «Петровском». Я вспомнил, что ходил на этот финал. И помнишь, такие пилоты (двухсторонние куртки-бомберы – прим. «Бомбардира») были, и болельщики их переворачивали и болели в оранжевом. Кажется, я тогда сидел на центральном секторе и тоже вроде переворачивал пилоты.

    Болельщики «Зенита», наверное, меня убьют. Но для меня «Спартак» был фаворитами в матче против «Алании». Один раз меня приглашали в «Спартак», но это было позже», — рассказал Аршавин в эфире Матч ТВ».

    • В золотом матче в 1996 году «Спартак» победил «Аланию» со счeтом 2:1.
    • Матч проходил в Петербурге.

    Источник: Bobsoccer

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    30.03.2020 13:06
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Узб@гоеный 22 часа назад

      Ну случайно тряпку красную одел, теперь всю жизнь бедолага мается, что чуть не примкнул к меньшинствам. ))))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8467

      ufos73 22 часа назад

      Скоро выяснится что все бомжи с детства за Спартак ))))))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19052

      пьяныйхоровод > ufos73 22 часа назад

      Те кто с детства за ромбик - те на строгом учёте в ПНД .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4852

      Литейный4 22 часа назад

      Ничего не понял как Аршавин болел за свиней, но стыдно за этих аутсайдеров ужасно. Гыгыгы

      8
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    • ...
      Рейтинг: +14210

      sssrspartak 22 часа назад

      прошло 24 года с того памятного матча!и что об том вспоминать?если только тему для литейки и его клонов ?они и так настое...!а так ...дело прошлое!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +945

      Semushkin Roman Valerievi 22 часа назад

      Чёт ни слова о том, что он болел за Спартак. Только о том, что куртку вывернул ("ВРОДЕ") и считал Спартак фаворитом против Алании

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19052

      пьяныйхоровод > Semushkin Roman Valerievi 21 час назад

      Здесь надо всё "грамотно" преподнести . Наверно за каждый более-менее глобальный срач новостникам премии выписывают .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4602

      subbotaspartak 23 часа назад

      Все в глубине души болеют за Спартак, особенно эти три свиньи- борат аларм с литейного.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2018

      lordmrv > subbotaspartak 17 часов назад

      Для них в этом признаться, как каминг аут совершить)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +401

      Жентус 23 часа назад

      Аршавин вообще с головой не всегда дружит. Ему бы просто молчать... Запомнился бы просто хорошим игроком.

      2
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      Рейтинг: +12578

      vka1970 23 часа назад

      Весёлая логика.
      Если я в финале кубка болею за Ливерпуль и не важно против кого он играет, я враг всех болел Манчестера ? У нас вообще весь бар за Зенит болел когда он в финале с Баварией играл и что с того ? Это футбол епт.

      6
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      ...
      Рейтинг: +2018

      lordmrv > vka1970 17 часов назад

      Во вы посидели то тогда! Что не помните, что это полуфинал был))) А если честно, то я также болел и за Зенит в победной Евролиге и за ЦСК в аналогичном сезоне.

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      Рейтинг: +2018

      lordmrv > lordmrv 17 часов назад

      ЦСКА, прошу прощения за опечатку.

      0
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      Рейтинг: +60

      Chicha 23 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да кому ты нужен цурикат.

      -7
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      Рейтинг: +137

      New Life 30 марта, 13:15

      Лучше болей молча. Всегда было ясно и в быту и в спорте, что ты не отличаешься от нынешних футбаллеров и, как и все, болеешь за деньги.

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