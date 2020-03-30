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Месси объявил о снижении зарплат игроков «Барсы» на 70%

30 марта 2020, 15:39
12

Форвард «Барселоны» Лионель Месси объявил о снижении зарплат игроков и персонала каталонской команды на 70% из-за пандемии коронавируса. Футболисты при этом будут доплачивать персоналу «Барселоны», чтобы работники клуба получали свою обычную зарплату.

«Многое было написано и сказано о «Барселоне» в отношении вопроса о зарплатах игроков в этот непростой период. Мы всегда были за то, чтобы снизить размер зарплаты, которую получаем, потому что полностью понимаем, что ситуация выходит за рамки. Игроки должны первыми помочь клубу, когда он просит об этом. Много раз мы даже делали это по своей собственной инициативе, в других случаях – считали это необходимым или важным.

Нас не перестает удивлять то, что внутри клуба были те, кто пытался пытался усилить давление на команду, чтобы подтолкнуть нас к тому, что мы и так собирались сделать. Соглашение было отложено на несколько дней только потому, что мы вырабатывали план помощи клубу и его сотрудникам в эти трудные времена. Пришло время объявить, что, помимо сокращения нашей зарплаты на 70% на период кризиса, мы также будем делать взносы, чтобы сотрудники клуба могли получать 100% своей зарплаты», – сказано в заявлении Месси, опубликованном в его инстаграме.

«Барселона» снизит премиальные игрокам, если они откажутся от сокращения зарплат

Источник: инстаграм Лионеля Месси
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (12)
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Proker
1585574369
Мессибартомеу?
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Mister_Tomsk
1585575750
п3зда всему приходит. везде кризис, а наши олигархи будут мирным смертным башлять? или наоборот цены на все взлетят?
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Lester84
1585579549
Малком и Дмитрий Тарасов - в недоумении
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BlackMurder
1585583501
к месси скоро люди обращаться будут посрать им в туалете клуба или носить в себе
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Октавиус
1585584991
ой что-то слабо верится мне в сказанное. больше похоже на то, что не хотели пацаны своей зарплатой жертвовать и когда им объяснили, что репутацию они будут отмывать до конца карьеры, то согласились и ещё рассказали об этом обособленно от руководства клуба. Месси конечно крутой футболист, но его особое отношение к деньгам давно понятно, иначе он не тянул бы из родного клуба более сотни лямов ежегодно и не мутил бы с налогами
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zigbert
1585594246
Если это было сделано искренне то молодцы.
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_MATRIX_
1585639787
Еще бы: когда получаешь (назвать это "зарабатыванием" язык не повернётся) миллионы евриков в месяц, то снизить себе з/п на 70% не составит труда. А пожил бы ты на 30 килорубчиков в месяц - глянул бы я тогда на твою "щедрость".
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