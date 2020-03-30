Месси объявил о снижении зарплат игроков «Барсы» на 70%

Форвард «Барселоны» Лионель Месси объявил о снижении зарплат игроков и персонала каталонской команды на 70% из-за пандемии коронавируса. Футболисты при этом будут доплачивать персоналу «Барселоны», чтобы работники клуба получали свою обычную зарплату.

«Многое было написано и сказано о «Барселоне» в отношении вопроса о зарплатах игроков в этот непростой период. Мы всегда были за то, чтобы снизить размер зарплаты, которую получаем, потому что полностью понимаем, что ситуация выходит за рамки. Игроки должны первыми помочь клубу, когда он просит об этом. Много раз мы даже делали это по своей собственной инициативе, в других случаях – считали это необходимым или важным.

Нас не перестает удивлять то, что внутри клуба были те, кто пытался пытался усилить давление на команду, чтобы подтолкнуть нас к тому, что мы и так собирались сделать. Соглашение было отложено на несколько дней только потому, что мы вырабатывали план помощи клубу и его сотрудникам в эти трудные времена. Пришло время объявить, что, помимо сокращения нашей зарплаты на 70% на период кризиса, мы также будем делать взносы, чтобы сотрудники клуба могли получать 100% своей зарплаты», – сказано в заявлении Месси, опубликованном в его инстаграме.

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