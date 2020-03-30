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    Месси объявил о снижении зарплат игроков «Барсы» на 70%

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси объявил о снижении зарплат игроков и персонала каталонской команды на 70% из-за пандемии коронавируса. Футболисты при этом будут доплачивать персоналу «Барселоны», чтобы работники клуба получали свою обычную зарплату.

    «Многое было написано и сказано о «Барселоне» в отношении вопроса о зарплатах игроков в этот непростой период. Мы всегда были за то, чтобы снизить размер зарплаты, которую получаем, потому что полностью понимаем, что ситуация выходит за рамки. Игроки должны первыми помочь клубу, когда он просит об этом. Много раз мы даже делали это по своей собственной инициативе, в других случаях – считали это необходимым или важным.

    Нас не перестает удивлять то, что внутри клуба были те, кто пытался пытался усилить давление на команду, чтобы подтолкнуть нас к тому, что мы и так собирались сделать. Соглашение было отложено на несколько дней только потому, что мы вырабатывали план помощи клубу и его сотрудникам в эти трудные времена. Пришло время объявить, что, помимо сокращения нашей зарплаты на 70% на период кризиса, мы также будем делать взносы, чтобы сотрудники клуба могли получать 100% своей зарплаты», – сказано в заявлении Месси, опубликованном в его инстаграме.

    «Барселона» снизит премиальные игрокам, если они откажутся от сокращения зарплат

    Источник: инстаграм Лионеля Месси

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    30.03.2020 15:39
    Комментарии11
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      Рейтинг: +481

      _MATRIX_ 2 часа назад

      Еще бы: когда получаешь (назвать это "зарабатыванием" язык не повернётся) миллионы евриков в месяц, то снизить себе з/п на 70% не составит труда. А пожил бы ты на 30 килорубчиков в месяц - глянул бы я тогда на твою "щедрость".

      0
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      Рейтинг: +75800

      zigbert 15 часов назад

      Если это было сделано искренне то молодцы.

      1
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      Рейтинг: +85

      Октавиус 18 часов назад

      ой что-то слабо верится мне в сказанное. больше похоже на то, что не хотели пацаны своей зарплатой жертвовать и когда им объяснили, что репутацию они будут отмывать до конца карьеры, то согласились и ещё рассказали об этом обособленно от руководства клуба.

      Месси конечно крутой футболист, но его особое отношение к деньгам давно понятно, иначе он не тянул бы из родного клуба более сотни лямов ежегодно и не мутил бы с налогами

      0
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      Рейтинг: +2203

      BlackMurder 18 часов назад

      к месси скоро люди обращаться будут посрать им в туалете клуба или носить в себе

      1
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    • ...
      Рейтинг: +110

      SuperNils 18 часов назад

      а почему рядовой футболист должен сообщать об этом, а не руководство?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4701

      Lester84 19 часов назад

      Малком и Дмитрий Тарасов - в недоумении

      1
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    • ...
      Рейтинг: +544

      Сергей Каспийский 20 часов назад

      Жду подобных сообщений из клубов РПЛ.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1441

      Mister_Tomsk 20 часов назад

      п3зда всему приходит. везде кризис, а наши олигархи будут мирным смертным башлять? или наоборот цены на все взлетят?

      2
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      Рейтинг: +39034

      portero > Mister_Tomsk 20 часов назад

      Думаю они уже делают наоборот...

      3
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      Рейтинг: +1441

      Mister_Tomsk > portero 20 часов назад

      у меня за 2 недели по работе, 2 заказа, люди воют, денег нет. все дорожает. как жить дальше, ни кто не знает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +308

      Proker 21 час назад

      Мессибартомеу?

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