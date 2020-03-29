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  • «Барселона» снизит премиальные игрокам, если они откажутся от сокращения зарплат

«Барселона» снизит премиальные игрокам, если они откажутся от сокращения зарплат

29 марта 2020, 22:39
2

«Барселона» нашла решение, которое позволит ей уменьшить финансовые потери из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что каталонцы собирались сократить зарплаты футболистам команды, однако переговоры с игроками не привели к договоренности.

«Теперь» клуб решил снизить футболистам премиальные и бонусы.

  • Ранее стало известно, что «Реал» не планирует сокращать зарплаты своим игрокам.
  • «Барселона» уже сократила зарплаты персоналу клуба.

«Барселона» хочет сократить зарплаты игрокам без проведения юридических процедур

Источник: COPE

COPE – испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.

Испания. Примера Барселона
Комментарии (2)
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zigbert
1585575776
Премиальные убрать проще. Но неужели игроки не понимают сложившуюся ситуацию.
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