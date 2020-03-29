«Барселона» снизит премиальные игрокам, если они откажутся от сокращения зарплат

«Барселона» нашла решение, которое позволит ей уменьшить финансовые потери из-за коронавируса.
Ранее сообщалось, что каталонцы собирались сократить зарплаты футболистам команды, однако переговоры с игроками не привели к договоренности.
«Теперь» клуб решил снизить футболистам премиальные и бонусы.
- Ранее стало известно, что «Реал» не планирует сокращать зарплаты своим игрокам.
- «Барселона» уже сократила зарплаты персоналу клуба.
«Барселона» хочет сократить зарплаты игрокам без проведения юридических процедур
Источник: COPE
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