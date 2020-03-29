«Барселона» снизит премиальные игрокам, если они откажутся от сокращения зарплат

«Барселона» нашла решение, которое позволит ей уменьшить финансовые потери из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что каталонцы собирались сократить зарплаты футболистам команды, однако переговоры с игроками не привели к договоренности.

«Теперь» клуб решил снизить футболистам премиальные и бонусы.

Ранее стало известно, что «Реал» не планирует сокращать зарплаты своим игрокам.

«Барселона» уже сократила зарплаты персоналу клуба.

«Барселона» хочет сократить зарплаты игрокам без проведения юридических процедур