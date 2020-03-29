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    «Барселона» снизит премиальные игрокам, если они откажутся от сокращения зарплат

    «Барселона» нашла решение, которое позволит ей уменьшить финансовые потери из-за коронавируса.

    Ранее сообщалось, что каталонцы собирались сократить зарплаты футболистам команды, однако переговоры с игроками не привели к договоренности.

    «Теперь» клуб решил снизить футболистам премиальные и бонусы.

    • Ранее стало известно, что «Реал» не планирует сокращать зарплаты своим игрокам.
    • «Барселона» уже сократила зарплаты персоналу клуба.

    «Барселона» хочет сократить зарплаты игрокам без проведения юридических процедур

    Источник: COPE

    COPE – испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.

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    29.03.2020 22:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +75800

      zigbert 20 часов назад

      Премиальные убрать проще. Но неужели игроки не понимают сложившуюся ситуацию.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2030

      solodealer 30 марта, 00:32

      Персоналу уже сократили? По пути России идут: у нас тоже... СНАЧАЛА народ на бабки кинули...

      1
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      Рейтинг: +2397

      Давид59 > solodealer 30 марта, 09:35

      Я бы на это по-другому посмотрел. Одно дело народ на бабки кинуть, а другое - миллионеров поприжать. Не думаю, что персонал Барсы это простой народ

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