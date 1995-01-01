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    «Барселона» объявила о сокращении зарплат из-за коронавируса

    «Барселона» приняла антикризисные меры в связи с приостановкой футбольного сезона из-за пандемии коронавируса.

    В частности, члены совета директоров решили сократить рабочий день для всех сотрудников клуба и пропорционально уменьшить их зарплату.

    Ранее сообщалось, что футболисты «Барсы» могут потерять 70 процентов от суммы своих окладов на время вынужденной паузы.

    • Каталонцы лидируют в Примере по итогам 27 туров.
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барсе» противостоит «Наполи». Первый матч между этими командами в Италии завершился ничьей 1:1.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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