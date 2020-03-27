«Барселона» объявила о сокращении зарплат из-за коронавируса

«Барселона» приняла антикризисные меры в связи с приостановкой футбольного сезона из-за пандемии коронавируса.
В частности, члены совета директоров решили сократить рабочий день для всех сотрудников клуба и пропорционально уменьшить их зарплату.
Ранее сообщалось, что футболисты «Барсы» могут потерять 70 процентов от суммы своих окладов на время вынужденной паузы.
- Каталонцы лидируют в Примере по итогам 27 туров.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барсе» противостоит «Наполи». Первый матч между этими командами в Италии завершился ничьей 1:1.
Источник: Официальный сайт «Барселоны»