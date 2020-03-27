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«Барселона» объявила о сокращении зарплат из-за коронавируса

27 марта 2020, 15:12

«Барселона» приняла антикризисные меры в связи с приостановкой футбольного сезона из-за пандемии коронавируса.

В частности, члены совета директоров решили сократить рабочий день для всех сотрудников клуба и пропорционально уменьшить их зарплату.

Ранее сообщалось, что футболисты «Барсы» могут потерять 70 процентов от суммы своих окладов на время вынужденной паузы.

  • Каталонцы лидируют в Примере по итогам 27 туров.
  • В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барсе» противостоит «Наполи». Первый матч между этими командами в Италии завершился ничьей 1:1.

Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Барселона
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