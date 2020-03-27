«Барселона» объявила о сокращении зарплат из-за коронавируса

«Барселона» приняла антикризисные меры в связи с приостановкой футбольного сезона из-за пандемии коронавируса.

В частности, члены совета директоров решили сократить рабочий день для всех сотрудников клуба и пропорционально уменьшить их зарплату.

Ранее сообщалось, что футболисты «Барсы» могут потерять 70 процентов от суммы своих окладов на время вынужденной паузы.