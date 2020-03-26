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  • «Барселона» предложила своим игрокам пойти на понижение зарплаты на 70%

«Барселона» предложила своим игрокам пойти на понижение зарплаты на 70%

26 марта 2020, 13:03
10

«Барселона» предложила своим футболистам согласиться на понижение зарплаты на 70%, чтобы сократить убытки, вызванные пандемией коронавируса.

Понижение касается только базового оклада игроков и не распространяется на иные выплаты. Меру предлагается ввести лишь на время чрезвычайного положения, введенного правительством Испании до 11 апреля. Сокращение зарплат должно коснуться всех профессиональных спортивных команд клуба.

Некоторые из футболистов предложение не принимают, считая, что не должны расплачиваться за неэффективные траты клуба, направленные, в том числе, на неудачные трансферы. Другая часть игроков считает, что понижение зарплат будет эффективной мерой и должно быть принято во внимание.

  • Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса как минимум до апреля.
  • «Барселона» с 58-ю очками занимает первое место в Примере.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона
Комментарии (10)
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Cules2013
1585218591
Мужет коронавирус и быстро закончится, но его последствия, будут аукаться ещё не один год.
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G.P.
1585219301
Довольно странное предложение. Если чемпионат всё-таки будет доигрываться, то это похоже на развод. Ведь игроки вместо летнего отпуска будут работать.
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DOCTOR PENALTY
1585219733
За исключением великого, поди.
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Maxi_7
1585219858
Всем, кроме одного...)
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portero
1585220049
Жозеп охрегевает в атаке, надо бошку раньше включать было. Сейчас максимум 50% смогут продавить...
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portero
1585220183
А чего там наши футболисты лимонеры, только путину лизать могут? а бобосы вме себе, еще и премии ждут ,за мучительные тренировки в домашних условиях...
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Hektor 84
1585223169
Газпром не хочет предложить зениту то же самое. Может народу от продажи газа чуть больше достанется. А то они только для своего народа цены на газ повышать умеют.
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Jhon1989
1585223710
Чтобы карлику 100 % оклад сохранить.
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zigbert
1585232156
Без понижения зарплат игроков, в этих условиях, не обойдется скорей всего ни один клуб.
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кто там
1585290309
Кто же против?) Конечно же гном, который по версии сектантов каталонских является самым преданным человеком барселоне, который играет не за какие то 50+ млн, а за саму идею, за барселону, не то что какие то там *наёмники*, ну и его шестёрки, разумеется не осмелились перечить хозяину.)
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