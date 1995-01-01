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    «Барселона» предложила своим игрокам пойти на понижение зарплаты на 70%

    «Барселона» предложила своим футболистам согласиться на понижение зарплаты на 70%, чтобы сократить убытки, вызванные пандемией коронавируса.

    Понижение касается только базового оклада игроков и не распространяется на иные выплаты. Меру предлагается ввести лишь на время чрезвычайного положения, введенного правительством Испании до 11 апреля. Сокращение зарплат должно коснуться всех профессиональных спортивных команд клуба.

    Некоторые из футболистов предложение не принимают, считая, что не должны расплачиваться за неэффективные траты клуба, направленные, в том числе, на неудачные трансферы. Другая часть игроков считает, что понижение зарплат будет эффективной мерой и должно быть принято во внимание.

    • Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса как минимум до апреля.
    • «Барселона» с 58-ю очками занимает первое место в Примере.

    Источник: Sport.es

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