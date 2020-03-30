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  • Глушаков: «Месси сказал: «Приходи, нам не хватает такого футболистика»

Глушаков: «Месси сказал: «Приходи, нам не хватает такого футболистика»

30 марта 2020, 21:49
20

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил, как в 2017 году после товарищеского матча между сборными России и Аргентины он обменялся футболками с Лионелем Месси.

«Футболка Месси лежит дома, в укромном месте. Ждeт своего часа.

Что Месси сказал? Говорит: «Приходи к нам. Нам не хватает такого футболистика» (смеeтся)», – сказал Глушаков.

  • Глушаков выступал за сборную России с 2011 года.
  • В его активе 57 матчей и пять голов.

Глушаков: «Почему не боюсь коронавируса? Потому что чеснок ем»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Аргентина Россия Глушаков Денис Месси Лионель
Комментарии (20)
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фанат джигурды
1585594914
Глушаку больше не наливать!!!
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vingor
1585595567
Что он курит в самоизоляции?)
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GreyDM
1585595669
по-ходу чеснок не помогает, мозг уже зацепило... теряем дениску
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Максим2712
1585596552
Глушаков стал бы достойной заменой Бускетсу. Ему всего 33. Возраст Христа. А он уже успел попылить на полях Европы. Думаю, если бы согласился на мольбы Месси, непременно стал бы легендой блауграны
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DOCTOR PENALTY
1585596657
Ну если только в роли манекена.
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ROSTOV SUPER
1585599069
Бутсы Мессси чистить и носки стирать !
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ZENIT***
1585601133
Ну ведь посмеялся!!!(один посмеялся,другой тоже посмеялся).Выводы делайте сами.
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Lester84
1585601156
Глушаков по ходу в бане перегрелся
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Hektor 84
1585602312
Чеснока переел? Или самогонки перебрал?
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zigbert
1585663565
А что если сменить гражданство, может по протекции Месси его возьмут в сборную Аргентины. В сборную России его уже вряд ли возьмут.
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