Глушаков: «Месси сказал: «Приходи, нам не хватает такого футболистика»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил, как в 2017 году после товарищеского матча между сборными России и Аргентины он обменялся футболками с Лионелем Месси.
«Футболка Месси лежит дома, в укромном месте. Ждeт своего часа.
Что Месси сказал? Говорит: «Приходи к нам. Нам не хватает такого футболистика» (смеeтся)», – сказал Глушаков.
- Глушаков выступал за сборную России с 2011 года.
- В его активе 57 матчей и пять голов.
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Источник: «Чемпионат»