Глушаков: «Месси сказал: «Приходи, нам не хватает такого футболистика»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил, как в 2017 году после товарищеского матча между сборными России и Аргентины он обменялся футболками с Лионелем Месси.

«Футболка Месси лежит дома, в укромном месте. Ждeт своего часа.

Что Месси сказал? Говорит: «Приходи к нам. Нам не хватает такого футболистика» (смеeтся)», – сказал Глушаков.

Глушаков выступал за сборную России с 2011 года.

В его активе 57 матчей и пять голов.

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