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    Глушаков: «Месси сказал: «Приходи, нам не хватает такого футболистика»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил, как в 2017 году после товарищеского матча между сборными России и Аргентины он обменялся футболками с Лионелем Месси.

    «Футболка Месси лежит дома, в укромном месте. Ждeт своего часа.

    Что Месси сказал? Говорит: «Приходи к нам. Нам не хватает такого футболистика» (смеeтся)», – сказал Глушаков.

    • Глушаков выступал за сборную России с 2011 года.
    • В его активе 57 матчей и пять голов.

    Глушаков: «Почему не боюсь коронавируса? Потому что чеснок ем»

    Источник: «Чемпионат»

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    30.03.2020 21:49
    Комментарии20
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      Рейтинг: +321

      RJM555 3 часа назад

      "Приходи, нам не хватает такого футболистика» ключевое слово здесь - "футболистика" точнее и не скажешь про глушакова

      -1
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      Рейтинг: +404

      Red-Green_fan 7 часов назад

      Какой Месси шутник, однако

      0
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      Рейтинг: +1441

      Mister_Tomsk 7 часов назад

      Карлик, футболкой глушака, полы помыл и выкинул, инфа сотка))))

      0
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      Рейтинг: +4879

      Владислав Vlad 12 часов назад

      На каменку нужно не коноплю класть, а мяту.

      0
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      Рейтинг: +2051

      alarm 12 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      однажды котолонцы швырнули свиную голову в фигу. казалось бы - зачем им понадобилось глушаковское рыло?

      -4
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      Рейтинг: +7

      Бoрат > alarm 12 часов назад

      Действительно зачем ? Вот выпустили бы резиновую куклу с твоим обличием - она бы пользовалась большой популярностью , много бы нашлось желающих тебя поиметь . Гыгыгы .

      -2
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      Рейтинг: +3772

      Рубинище 12 часов назад

      мячики подавать если только.

      0
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      Рейтинг: +395

      Граф2019 13 часов назад

      идея! чемпионат вознабновить ! с билетами на стадион выдовать головку чеснока...пущай воняют! хана вирусу...футболистикам тоже!


      2
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      Рейтинг: +1833

      Hektor 84 13 часов назад

      Чеснока переел? Или самогонки перебрал?

      3
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      Рейтинг: +4701

      Lester84 13 часов назад

      Глушаков по ходу в бане перегрелся

      3
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      Рейтинг: +396

      ZENIT*** 13 часов назад

      Ну ведь посмеялся!!!(один посмеялся,другой тоже посмеялся).Выводы делайте сами.

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