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    Глушаков: «Почему не боюсь коронавируса? Потому что чеснок ем»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, как он себя защищает от заражения коронавирусом.

    «Я ел чеснок все зимние сборы и вообще не догадывался о коронавирусе. Ничего о нeм не знал, пока он до нас не дошeл. Рецепты? Я бы тебе всe рассказал, но всe для прямого эфира. Но я ем много чеснока на сборах, побольше зелени – она у нас настоящая, а не пластмассовая. С чесноком вот тут всe в порядке, с остальным есть проблемы.

    Паника началась, когда президент сказал, что нужно сидеть дома, выполнять правила. Тогда я понял, что всe серьeзно. Я не боюсь заболеть, но другим я советую: сидите дома и выполняйте указания президента. Я никуда не выхожу, всe соблюдаю. Почему не боюсь? Потому что чеснок ем», – сказал Глушаков.

    • По данным ВОЗ, в России коронавирусом заболели 1534 человека.
    • РПЛ официально приостановлена до 10 апреля из-за пандемии.

    Источник: «Чемпионат»

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    30.03.2020 20:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2729

      Борат 14 часов назад

      Настоящая легенда спартака !
      Банщик Денис !
      Гыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7

      Бoрат > Борат 11 часов назад

      Да не завидуй - я тебя тоже попарю знатно " ya ya - das ist fantastisch " Гыгыгы .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8400

      KOLBIS 16 часов назад

      И в баню хожу,добавил Денис)))...

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