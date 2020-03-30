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  • Глушаков: «Почему не боюсь коронавируса? Потому что чеснок ем»

Глушаков: «Почему не боюсь коронавируса? Потому что чеснок ем»

30 марта 2020, 20:59
2

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, как он себя защищает от заражения коронавирусом.

«Я ел чеснок все зимние сборы и вообще не догадывался о коронавирусе. Ничего о нeм не знал, пока он до нас не дошeл. Рецепты? Я бы тебе всe рассказал, но всe для прямого эфира. Но я ем много чеснока на сборах, побольше зелени – она у нас настоящая, а не пластмассовая. С чесноком вот тут всe в порядке, с остальным есть проблемы.

Паника началась, когда президент сказал, что нужно сидеть дома, выполнять правила. Тогда я понял, что всe серьeзно. Я не боюсь заболеть, но другим я советую: сидите дома и выполняйте указания президента. Я никуда не выхожу, всe соблюдаю. Почему не боюсь? Потому что чеснок ем», – сказал Глушаков.

  • По данным ВОЗ, в России коронавирусом заболели 1534 человека.
  • РПЛ официально приостановлена до 10 апреля из-за пандемии.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (2)
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KOLBIS
1585591729
И в баню хожу,добавил Денис)))...
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zigbert
1585662661
Дам уж без указания президента тут не обойтись.
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