Глушаков: «Почему не боюсь коронавируса? Потому что чеснок ем»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, как он себя защищает от заражения коронавирусом.

«Я ел чеснок все зимние сборы и вообще не догадывался о коронавирусе. Ничего о нeм не знал, пока он до нас не дошeл. Рецепты? Я бы тебе всe рассказал, но всe для прямого эфира. Но я ем много чеснока на сборах, побольше зелени – она у нас настоящая, а не пластмассовая. С чесноком вот тут всe в порядке, с остальным есть проблемы.

Паника началась, когда президент сказал, что нужно сидеть дома, выполнять правила. Тогда я понял, что всe серьeзно. Я не боюсь заболеть, но другим я советую: сидите дома и выполняйте указания президента. Я никуда не выхожу, всe соблюдаю. Почему не боюсь? Потому что чеснок ем», – сказал Глушаков.