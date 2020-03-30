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  • «Астон Вилла» оштрафует Грилиша за нарушение карантина. Деньги пойдут на благотворительность

«Астон Вилла» оштрафует Грилиша за нарушение карантина. Деньги пойдут на благотворительность

30 марта 2020, 21:36

«Астон Вилла» отреагировала на инцидент с участием капитана команды Джека Грилиша.

  • Футболист нарушил карантин, обусловленный пандемией коронавируса.
  • Кроме того, он попал в аварию, врезавшись на Range Rover в три припаркованные машины.
  • За несколько часов до произошедшего хавбек призвал болельщиков оставаться дома.

«Астон Вилла» глубоко разочарована тем, что один из наших игроков проигнорировал указания правительства и покинул дом во время карантина. Джек Грилиш признал, что его решение было неправильным и совершенно ненужным. Он нарушил требования, которые должны соблюдать все.

Футболист будет подвергнут дисциплинарному взысканию и оштрафован. Средства, которые выплатит игрок, будут пожертвованы благотворительной организации, которая помогает больницам в Бирмингеме», – говорится в официальном заявлении «Астон Виллы».

Источник: Официальный сайт «Астон Виллы»
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Грилиш Джек
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