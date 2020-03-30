Капитан «Астон Виллы» Грилиш призвал болельщиков оставаться дома. Через несколько часов он нарушил карантин и разбил свой Range Rover

Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш угодил в скандальную ситуацию.

По информации The Sun, полузащитник нарушил карантин, обусловленный пандемией коронавируса, и попал в аварию – на своем Range Rover он врезался в три припаркованные машины.

До инцидента футболист всю ночь провeл в гостях у знакомого. Был ли он в состоянии опьянения, не сообщается.

За несколько часов до произошедшего Грилиш выложил в соцсетях видео, на котором он призывает болельщиков «Астон Виллы» оставаться дома.