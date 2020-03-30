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    Капитан «Астон Виллы» Грилиш призвал болельщиков оставаться дома. Через несколько часов он нарушил карантин и разбил свой Range Rover

    Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш угодил в скандальную ситуацию.

    По информации The Sun, полузащитник нарушил карантин, обусловленный пандемией коронавируса, и попал в аварию – на своем Range Rover он врезался в три припаркованные машины.

    До инцидента футболист всю ночь провeл в гостях у знакомого. Был ли он в состоянии опьянения, не сообщается.

    За несколько часов до произошедшего Грилиш выложил в соцсетях видео, на котором он призывает болельщиков «Астон Виллы» оставаться дома.

    Источник: The Sun

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    30.03.2020 07:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5726

      Сильвербой 30 марта, 08:09

      Таких дол...**** не жалко!!! Сдохнет и х.. на него!!!

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