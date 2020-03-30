Бояринцев: «Бердыев брал откаты? Когда я был в «Рубине», такого и близко не было»

Бывший полузащитник «Спартака», старший тренер «КАМАЗа» Денис Бояринцев прокомментировал слухи о том, что главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев брал откаты с зарплаты футболистов.

«Когда приехал в «Рубин», увидел Курбана Бекиевича уже в другом качестве. Еще больше открыл его как человека. Ну то есть с ним очень интересно общаться в качестве игрока, а как тренер с тренером — это совершенно другие эмоции.

Ходили слухи, что Бердыев брал откаты с зарплат футболистов? Помню, кто-то что-то об этом говорил. Не хочу это обсуждать. Но могу сказать точно: когда я был игроком «Рубина», такого и близко не было. Бред какой-то», – сказал Бояринцев.

Бояринцев играл в «Рубине» с 2001 по 2004 год.

Бояринцев: «Дикая история из низших лиг? Человек спустился с трибуны и отменил пенальти»