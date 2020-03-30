Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бояринцев: «Бердыев брал откаты? Когда я был в «Рубине», такого и близко не было»

Бояринцев: «Бердыев брал откаты? Когда я был в «Рубине», такого и близко не было»

30 марта 2020, 18:24
3

Бывший полузащитник «Спартака», старший тренер «КАМАЗа» Денис Бояринцев прокомментировал слухи о том, что главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев брал откаты с зарплаты футболистов.

«Когда приехал в «Рубин», увидел Курбана Бекиевича уже в другом качестве. Еще больше открыл его как человека. Ну то есть с ним очень интересно общаться в качестве игрока, а как тренер с тренером — это совершенно другие эмоции.

Ходили слухи, что Бердыев брал откаты с зарплат футболистов? Помню, кто-то что-то об этом говорил. Не хочу это обсуждать. Но могу сказать точно: когда я был игроком «Рубина», такого и близко не было. Бред какой-то», – сказал Бояринцев.

  • Бояринцев играл в «Рубине» с 2001 по 2004 год.

Бояринцев: «Дикая история из низших лиг? Человек спустился с трибуны и отменил пенальти»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан Бояринцев Денис
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1585598769
Три лучших российских тренера Сёмин, Бердыев и Карпин подвергаются постоянно диким атакам завистников. Это нормально, рейтинг их от этого только растёт. Успехов вам в работе!!!
Ответить
FaTeK1945ru
1585731206
...собаки лают,а Бердыев идёт!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+