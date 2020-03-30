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    Бояринцев: «Бердыев брал откаты? Когда я был в «Рубине», такого и близко не было»

    Бывший полузащитник «Спартака», старший тренер «КАМАЗа» Денис Бояринцев прокомментировал слухи о том, что главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев брал откаты с зарплаты футболистов.

    «Когда приехал в «Рубин», увидел Курбана Бекиевича уже в другом качестве. Еще больше открыл его как человека. Ну то есть с ним очень интересно общаться в качестве игрока, а как тренер с тренером — это совершенно другие эмоции.

    Ходили слухи, что Бердыев брал откаты с зарплат футболистов? Помню, кто-то что-то об этом говорил. Не хочу это обсуждать. Но могу сказать точно: когда я был игроком «Рубина», такого и близко не было. Бред какой-то», – сказал Бояринцев.

    • Бояринцев играл в «Рубине» с 2001 по 2004 год.

    Бояринцев: «Дикая история из низших лиг? Человек спустился с трибуны и отменил пенальти»

    Источник: Sport24

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    30.03.2020 18:24
    Комментарии4
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      Рейтинг: +16001

      DOCTOR PENALTY 14 часов назад

      Три лучших российских тренера Сёмин, Бердыев и Карпин подвергаются постоянно диким атакам завистников. Это нормально, рейтинг их от этого только растёт. Успехов вам в работе!!!

      1
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      Рейтинг: +1174

      FRZZ 17 часов назад

      Интересно, где сейчас Бердыев, неужели он не востребован?

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      Рейтинг: +16001

      DOCTOR PENALTY > FRZZ 14 часов назад

      Вроде бы он сейчас возглавляет мощный футбольный проект в Татарстане. ,,Фанат Рубина" должен знать, думаю он напишет нам.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1285

      Genz 17 часов назад

      Бояринцев : Путин брал от меня взятки?..нет нет.. когда я был у кремля такого не было..

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