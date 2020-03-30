The Times: УЕФА планирует завершить сезон в августе

Рабочая группа УЕФА разрабатывает сценарии завершения сезона-2019/20.
По информации The Times, сейчас приоритетным вариантом считается окончание национальных чемпионатов в августе и сокращение турниров в следующей кампании.
Об окончательное остановке сезона речь пока не идет из-за огромных финансовых потерь.
- Из-за пандемии коронавируса все европейские лиги, кроме белорусской, приостановлены.
- Еврокубковые соревнования перенесены на неопределенный срок.
- Евро-2020 состоится в следующем году.
Источник: The Times