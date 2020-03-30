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    The Times: УЕФА планирует завершить сезон в августе

    Рабочая группа УЕФА разрабатывает сценарии завершения сезона-2019/20.

    По информации The Times, сейчас приоритетным вариантом считается окончание национальных чемпионатов в августе и сокращение турниров в следующей кампании.

    Об окончательное остановке сезона речь пока не идет из-за огромных финансовых потерь.

    • Из-за пандемии коронавируса все европейские лиги, кроме белорусской, приостановлены.
    • Еврокубковые соревнования перенесены на неопределенный срок.
    • Евро-2020 состоится в следующем году.

    Источник: The Times

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    30.03.2020 09:53
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3432

      BarStep 30 марта, 11:39

      Ну и нормуль..

      0
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      Рейтинг: +14011

      bset 30 марта, 11:27

      Давайте закончим в ноябре и всем миром перейдем на систему весна-осень))

      3
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      Рейтинг: +10070

      KLIM777 > bset 30 марта, 12:43

      что тебе это даст? Ничего нового, все тоже самое, господи, когда уже проспитесь и выспитесь

      1
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      Рейтинг: +14011

      bset > KLIM777 23 часа назад

      Не кипишуй. Сам всю жизнь был сторонником системы осень-весна, считал, что разницы не какой - те же дни для туров, только вместо ноября/декабря конец в мае. Потом вышло видео КраСавы про зону Восток, где он показал кучу проблем, связанных с этой системой. Для РПЛ разницы никакой, даже лучше, что мы с Европой синхронизированы. А для ФНЛ и ПФЛ это уже критично. А если рухнут они, то с футболом у нас станет все еще хуже, чем сейчас.

      1
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      Рейтинг: +10070

      KLIM777 > bset 22 часа назад

      Проблема в зоне восток из-за этой систему??? Серьезно? А не проблема в финансах и трех кругах у клубов? Не?

      Система ничего не меняет. Корень зла в другом.

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      Рейтинг: +1833

      Hektor 84 > KLIM777 21 час назад

      А три круга потому что там не кому играть. Потому что под осень- весна ничего не сделано. Нет полей с подогревом, нет манежей и т д. Поиграй сам в зоне восток в феврале или марте на промерзшем стадионе или на трибуне посиди 2 часа. Потом рассказывай о причинах. Там уже осталось вроде шесть клубов. А со следующего сезона зону восток объединяют с другой зоной. То у них не было денег на развитие инфраструктуры, а теперь им придется по дальше полетать на игры, от чего затраты еще больше увеличатся.

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      Рейтинг: +14011

      bset > KLIM777 19 часов назад

      Они 5-6 месяцев зимой отдыхают, летом перерыв между сезонами. А могли бы летом играть, а зимой тренироваться в залах, готовиться к новому сезону. Многие банкротятся, потому что бюджет выделяют под календарный год. В итоге по новой системе на полгода деньги есть, а что будет дальше - неизвестно. Отсюда малое количество клубов и увеличение числа матчей через дополнительные круги.

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      Рейтинг: +4852

      Литейный4 30 марта, 10:01

      Вот и правильно. Нам надо в июне-июле закончить. Свиней отправить в Пердив, неделю на отдых и празднование, а там новый сезон начинать. Гыгыгы

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