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The Times: УЕФА планирует завершить сезон в августе

30 марта 2020, 09:53
5

Рабочая группа УЕФА разрабатывает сценарии завершения сезона-2019/20.

По информации The Times, сейчас приоритетным вариантом считается окончание национальных чемпионатов в августе и сокращение турниров в следующей кампании.

Об окончательное остановке сезона речь пока не идет из-за огромных финансовых потерь.

  • Из-за пандемии коронавируса все европейские лиги, кроме белорусской, приостановлены.
  • Еврокубковые соревнования перенесены на неопределенный срок.
  • Евро-2020 состоится в следующем году.

Источник: The Times
Европа
Комментарии (5)
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bset
1585556827
Давайте закончим в ноябре и всем миром перейдем на систему весна-осень))
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BarStep
1585557547
Ну и нормуль..
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