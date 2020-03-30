The Times: УЕФА планирует завершить сезон в августе

Рабочая группа УЕФА разрабатывает сценарии завершения сезона-2019/20.

По информации The Times, сейчас приоритетным вариантом считается окончание национальных чемпионатов в августе и сокращение турниров в следующей кампании.

Об окончательное остановке сезона речь пока не идет из-за огромных финансовых потерь.