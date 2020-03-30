Малком: «Использую паузу в РПЛ, чтобы изучать русский язык»

Вингер «Зенита» Малком рассказал, чем занимается дома во время карантина.
«Тренируюсь в соответствии с указаниями клуба. Общаюсь с семьей и друзьями через соцсети или по видеосвязи. Использую это время, чтобы читать, изучать русский язык, чтобы улучшить навыки коммуникации, слушаю музыку. Ну и просто отдыхаю дома», – сказал бразилец.
- Летом «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
- В весенней части сезона 23-летний футболист провел четыре полных матча, в которых забил один гол и сделал один ассист.
- До этого игрок пропустил полгода из-за травмы.
Источник: Meu Timao
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