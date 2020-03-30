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Малком: «Использую паузу в РПЛ, чтобы изучать русский язык»

30 марта 2020, 06:58
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Вингер «Зенита» Малком рассказал, чем занимается дома во время карантина.

«Тренируюсь в соответствии с указаниями клуба. Общаюсь с семьей и друзьями через соцсети или по видеосвязи. Использую это время, чтобы читать, изучать русский язык, чтобы улучшить навыки коммуникации, слушаю музыку. Ну и просто отдыхаю дома», – сказал бразилец.

  • Летом «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
  • В весенней части сезона 23-летний футболист провел четыре полных матча, в которых забил один гол и сделал один ассист.
  • До этого игрок пропустил полгода из-за травмы.

Источник: Meu Timao

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Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (3)
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Граф2019
1585546885
не забудь и не нормативную лексику,что б знал куда тебя пошлют если не оправдаешь 40 лямов...
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Hektor 84
1585573540
А до этого пол года ни хера не делал. Чего не брался изучать язык? Пустозвон. Ничего он учить не будет.
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