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    Малком: «Использую паузу в РПЛ, чтобы изучать русский язык»

    Вингер «Зенита» Малком рассказал, чем занимается дома во время карантина.

    «Тренируюсь в соответствии с указаниями клуба. Общаюсь с семьей и друзьями через соцсети или по видеосвязи. Использую это время, чтобы читать, изучать русский язык, чтобы улучшить навыки коммуникации, слушаю музыку. Ну и просто отдыхаю дома», – сказал бразилец.

    • Летом «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
    • В весенней части сезона 23-летний футболист провел четыре полных матча, в которых забил один гол и сделал один ассист.
    • До этого игрок пропустил полгода из-за травмы.

    Источник: Meu Timao

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    30.03.2020 06:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1833

      Hektor 84 21 час назад

      А до этого пол года ни хера не делал. Чего не брался изучать язык? Пустозвон. Ничего он учить не будет.

      1
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      Рейтинг: +4852

      Литейный4 30 марта, 09:47

      Тренироваться надо на дому, а не слушать музыку. Только парень начал набирать форму и бац, такой облом. Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +395

      Граф2019 30 марта, 08:41

      не забудь и не нормативную лексику,что б знал куда тебя пошлют если не оправдаешь 40 лямов...

      1
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      ...
      Рейтинг: +1629

      upiter622 > Граф2019 30 марта, 13:15

      Правильно!Надо начинать с мата,он такой у нас могучий!!!

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