Малком: «Использую паузу в РПЛ, чтобы изучать русский язык»

Вингер «Зенита» Малком рассказал, чем занимается дома во время карантина.

«Тренируюсь в соответствии с указаниями клуба. Общаюсь с семьей и друзьями через соцсети или по видеосвязи. Использую это время, чтобы читать, изучать русский язык, чтобы улучшить навыки коммуникации, слушаю музыку. Ну и просто отдыхаю дома», – сказал бразилец.