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  • Главные новости дня. «Урал» отпустил футболистов до 1 мая, «Барселона» снизит премиальные игрокам из-за коронавируса

Главные новости дня. «Урал» отпустил футболистов до 1 мая, «Барселона» снизит премиальные игрокам из-за коронавируса

30 марта 2020, 00:22

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Источник: «Бомбардир»
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