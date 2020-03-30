Главные новости дня. «Урал» отпустил футболистов до 1 мая, «Барселона» снизит премиальные игрокам из-за коронавируса

Диего Коста может перейти в «Рому»

Григорий Иванов: «РПЛ возобновится в лучшем случае в июне»

Анчелотти: «Клопп считает, что играть с «Атлетико» было преступлением»

Кейлору Навасу за перелет в Коста-Рику пришлось заплатить 200 тысяч

«Урал» распустил игроков до 1 мая, легионерам разрешили уехать домой

Тедеско: «Могу каждый день есть борщ. Также нравятся пирожки»

Уткин: «Мир изменится, но останется одно: где Канделаки, там унитазно бездонный провал»

Газзаев: «Россия оперативно отреагировала на ситуацию с коронавирусом и оказалась подготовлена»

«Барселона» снизит премиальные игрокам, если они откажутся от сокращения зарплат

Кейн сообщил, что может покинуть «Тоттенхэм», если команда не будет прогрессировать