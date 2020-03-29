Тедеско: «Могу каждый день есть борщ. Также нравятся пирожки»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о предпочтениях в русской кухне. Специалист работает в России с осени.

«Могу каждый день есть борщ, он мне сильно нравится. Также нравятся пирожки с яйцом и луком», – сказал немец в рамках эфира, посвященного общению с болельщиками.