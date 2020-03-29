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  • Тедеско: «Могу каждый день есть борщ. Также нравятся пирожки»

Тедеско: «Могу каждый день есть борщ. Также нравятся пирожки»

29 марта 2020, 19:46
14

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о предпочтениях в русской кухне. Специалист работает в России с осени.

«Могу каждый день есть борщ, он мне сильно нравится. Также нравятся пирожки с яйцом и луком», – сказал немец в рамках эфира, посвященного общению с болельщиками.

  • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
  • До России Тедеско работал в «Шальке», занимал с командой второе место в Бундеслиге.
  • Сезон РПЛ сейчас приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Источник: сообщество «Спартака» в VK
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (14)
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VVM1964
1585501011
Комментарий удален.
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DeStar
1585504466
да борщ и я бы каждый день ел))
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vka1970
1585508810
Сколько дебилов снизу набежало.Офигеть.Прям слёт ЛБГТешников какой то. А вообще борщик это сила !
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DOCTOR PENALTY
1585508903
Ты сюда жрать приехал или тренировать?
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New Life
1585509029
А мне нравится айсбайн со шнапсом из морозильника уже розлитый в рюмочки.
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piligrim1986
1585544433
яйки, млеко)))
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Граф2019
1585546490
ты еще русских баб попробуй! че время теряешь на пирожки...
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Igreks
1585565046
погоди, а боярой ты еще не запивал это всё)))))
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zigbert
1585571875
Правильно Доменико. Такой продукт,приготовленный качественно, еще и полезен.
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