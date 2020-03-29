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    Тедеско: «Могу каждый день есть борщ. Также нравятся пирожки»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о предпочтениях в русской кухне. Специалист работает в России с осени.

    «Могу каждый день есть борщ, он мне сильно нравится. Также нравятся пирожки с яйцом и луком», – сказал немец в рамках эфира, посвященного общению с болельщиками.

    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
    • До России Тедеско работал в «Шальке», занимал с командой второе место в Бундеслиге.
    • Сезон РПЛ сейчас приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    Источник: сообщество «Спартака» в VK

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    29.03.2020 19:46
    Комментарии24
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      Рейтинг: +75800

      zigbert 21 час назад

      Правильно Доменико. Такой продукт,приготовленный качественно, еще и полезен.

      0
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      Рейтинг: -203

      Igreks 23 часа назад

      погоди, а боярой ты еще не запивал это всё)))))

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      Рейтинг: +395

      Граф2019 30 марта, 08:34

      ты еще русских баб попробуй! че время теряешь на пирожки...

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      Рейтинг: -203

      Igreks > Граф2019 23 часа назад

      пута....

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      Рейтинг: +395

      Граф2019 > Igreks 22 часа назад

      шо ты там родить хотел?

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      Рейтинг: +386

      legenda soccer 30 марта, 08:12

      мужики бросайте этот сайт если на этом сайте разрабы полные ********* которые не следят пусть эти ******** как борат аларм литейный и прочая ******* сидит тут одна и сама себе пишет сайт превратился в полное дерьмо.и да мне по **** ваш бан забанят и ладно уйду с этого сайта а вы шизики питерские телки живи тут вечно если у вас в жизни все так плохо

      1
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      Рейтинг: +14210

      sssrspartak > legenda soccer 30 марта, 09:22

      успокойся!я на них ложил и спокойно захожу на сайт и плюю на этого бездарного и убогого ,прости господи!ну опущенный на нет!что еще сказать!плодит клонов и рад!не исключаю того,что он является одним из админов сайта!хотя ду маю до того еще не дошло!

      3
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      Рейтинг: +935

      "supermax" > sssrspartak 30 марта, 10:56

      Такая же мысль была... Иначе странно все это попустительство со стороны админов....но и поверить что он один из них тоже чёт такое себе))

      2
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      ...
      Рейтинг: +14210

      sssrspartak > "supermax" 30 марта, 13:21

      конечно нет!такого уо еще админом!хотя сайт больше стал походить на посмешище литейки и его клонов!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6610

      piligrim1986 30 марта, 08:00

      яйки, млеко)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      New Life 29 марта, 22:10

      А мне нравится айсбайн со шнапсом из морозильника уже розлитый в рюмочки.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +16001

      DOCTOR PENALTY 29 марта, 22:08

      Ты сюда жрать приехал или тренировать?

      3
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      Рейтинг: +395

      Граф2019 > DOCTOR PENALTY 30 марта, 08:35

      и жрать и срать...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12578

      vka1970 29 марта, 22:06

      Сколько дебилов снизу набежало.Офигеть.Прям слёт ЛБГТешников какой то.
      А вообще борщик это сила !

      5
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      ...
      Рейтинг: +386

      legenda soccer > vka1970 30 марта, 08:10

      там один шизик конченый с несколько аков пишешь у чушки просто личной жизни нет вот он в инете и живет не обращай на шавку внимания он только лает на сайте и все питерская неодекватка

      3
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      ...
      Рейтинг: +12578

      vka1970 > legenda soccer 23 часа назад

      Это уже давно понятно, хотя иногда и в ответ стукнуть хочется.Так, чисто для шуму, хотя понимаю что это без толку.Рождённый срать, творить не может.

      2
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      Рейтинг: +292

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 29 марта, 21:29

      На халявку в Тарасовке и уксус покажется сладким. Мазутом народным все его обеды оплачены )))

      6
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      ...
      Рейтинг: +7

      Бoрат > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 29 марта, 23:19

      Ну мы то с тобой на обед то как нибудь насосем - нам халява не нужна . Гыгы .

      -2
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      Рейтинг: +4852

      Литейный4 29 марта, 21:14

      Физрук борщ, а я знаете ли люблю свиной хрящик переламывать зубами. Гыгыгы

      10
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