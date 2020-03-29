Кейлору Навасу за перелет в Коста-Рику пришлось заплатить 200 тысяч

За такие бабки можно было даже со стерхами
Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас прервал самоизоляцию в Париже и решил улететь в Коста-Рику к родственникам. За частный самолет ему пришлось заплатить 200 тысяч долларов, пишет Sportbox со ссылкой на ESPN.
Теперь Навасу нужно начать самоизоляцию с нуля, она должна составить 14 дней. «ПСЖ» разрешил и другим игрокам покинуть Францию.
- От коронавируса во Франции умерло более 2000 человек.
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