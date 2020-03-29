Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Диего Коста может перейти в «Рому»

    Форвард мадридского «Атлетико» Диего Коста вскоре может пополнить «Рому», пишет Mundo Deportivo. Римляне попробуют подписать игрока уже в третий раз.

    Итальянцы хотят усилить Костой линию атаки летом, поскольку срок аренды у «Атлетико» Николы Калинича истекает в июне.

    • В текущем сезоне Коста провел 13 матчей, забил два гола, сделал столько же результативных пасов.
    • «Рома» в Серии А идет пятой.
    • Сезон Серии А не возобновится раньше мая.

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.03.2020 12:28
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9584

      Cules2013 29 марта, 12:41

      Возвращение Косты к матрасам только подтвердило, что он уже пенсионер. Пора искать новые лица.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75799
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru