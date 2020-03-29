Диего Коста может перейти в «Рому»

Возвращение Косты к матрасам только подтвердило, что он уже пенсионер. Пора искать новые лица.
Форвард мадридского «Атлетико» Диего Коста вскоре может пополнить «Рому», пишет Mundo Deportivo. Римляне попробуют подписать игрока уже в третий раз.
Итальянцы хотят усилить Костой линию атаки летом, поскольку срок аренды у «Атлетико» Николы Калинича истекает в июне.
- В текущем сезоне Коста провел 13 матчей, забил два гола, сделал столько же результативных пасов.
- «Рома» в Серии А идет пятой.
- Сезон Серии А не возобновится раньше мая.