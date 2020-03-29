Диего Коста может перейти в «Рому»

Форвард мадридского «Атлетико» Диего Коста вскоре может пополнить «Рому», пишет Mundo Deportivo. Римляне попробуют подписать игрока уже в третий раз.

Итальянцы хотят усилить Костой линию атаки летом, поскольку срок аренды у «Атлетико» Николы Калинича истекает в июне.