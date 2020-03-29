Жемалетдинов: «Морально тяжело сидеть дома. Стараюсь не смотреть новости, чтобы не загоняться»

Футболист «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал об образе жизни во время пандемии коронавируса. В России сейчас действует рекомендация властей в адрес граждан не выходить из дома без необходимости.
– Чем занимаетесь на карантине?
– Морально тяжело сидеть дома и вообще никуда не выходить, кроме магазина. А так коротаю время, играю в Counter-Strike, читаю книгу, смотрю фильмы и сериалы.
Что касается тренировок, то купил себе тренажер, беговую дорожку. Бегаю по программе, которую дали в клубе. До покупки тренажера бегал в парке около дома.
– Следите ли вы за новостями по поводу коронавируса? И заметили ли панические настроения у населения, пустые полки в магазинах?
– Вроде все на месте в магазинах: и гречка, и туалетная бумага. Стараюсь не смотреть новости, чтобы не загоняться лишний раз.
- Есть мнение, что РПЛ не возобновится раньше июня.
- По всему миру от коронавируса умерло более 30000 человек.
- «Локомотив» в таблице идет вторым.