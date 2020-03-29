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  • Жемалетдинов: «Морально тяжело сидеть дома. Стараюсь не смотреть новости, чтобы не загоняться»

Жемалетдинов: «Морально тяжело сидеть дома. Стараюсь не смотреть новости, чтобы не загоняться»

29 марта 2020, 19:12
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Футболист «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал об образе жизни во время пандемии коронавируса. В России сейчас действует рекомендация властей в адрес граждан не выходить из дома без необходимости.

– Чем занимаетесь на карантине?

– Морально тяжело сидеть дома и вообще никуда не выходить, кроме магазина. А так коротаю время, играю в Counter-Strike, читаю книгу, смотрю фильмы и сериалы.

Что касается тренировок, то купил себе тренажер, беговую дорожку. Бегаю по программе, которую дали в клубе. До покупки тренажера бегал в парке около дома.

– Следите ли вы за новостями по поводу коронавируса? И заметили ли панические настроения у населения, пустые полки в магазинах?

– Вроде все на месте в магазинах: и гречка, и туалетная бумага. Стараюсь не смотреть новости, чтобы не загоняться лишний раз.

  • Есть мнение, что РПЛ не возобновится раньше июня.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 30000 человек.
  • «Локомотив» в таблице идет вторым.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Жемалетдинов Рифат
Комментарии (2)
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АКС-74У
1585509861
Тяжело сидеть дома - записывайся в волонтеры, помогать старым людям. Набегаешься без всяких тренажеров.
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Makaweli
1585543102
Нам бы ваши проблемы, дома сидите в шикарных условиях, зарплата не хилая капает, что ещё надо?
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