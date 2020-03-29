Жемалетдинов: «Морально тяжело сидеть дома. Стараюсь не смотреть новости, чтобы не загоняться»

Футболист «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал об образе жизни во время пандемии коронавируса. В России сейчас действует рекомендация властей в адрес граждан не выходить из дома без необходимости.

– Чем занимаетесь на карантине?

– Морально тяжело сидеть дома и вообще никуда не выходить, кроме магазина. А так коротаю время, играю в Counter-Strike, читаю книгу, смотрю фильмы и сериалы.

Что касается тренировок, то купил себе тренажер, беговую дорожку. Бегаю по программе, которую дали в клубе. До покупки тренажера бегал в парке около дома.

– Следите ли вы за новостями по поводу коронавируса? И заметили ли панические настроения у населения, пустые полки в магазинах?

– Вроде все на месте в магазинах: и гречка, и туалетная бумага. Стараюсь не смотреть новости, чтобы не загоняться лишний раз.