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    Жемалетдинов: «Морально тяжело сидеть дома. Стараюсь не смотреть новости, чтобы не загоняться»

    Футболист «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал об образе жизни во время пандемии коронавируса. В России сейчас действует рекомендация властей в адрес граждан не выходить из дома без необходимости.

    – Чем занимаетесь на карантине?

    – Морально тяжело сидеть дома и вообще никуда не выходить, кроме магазина. А так коротаю время, играю в Counter-Strike, читаю книгу, смотрю фильмы и сериалы.

    Что касается тренировок, то купил себе тренажер, беговую дорожку. Бегаю по программе, которую дали в клубе. До покупки тренажера бегал в парке около дома.

    – Следите ли вы за новостями по поводу коронавируса? И заметили ли панические настроения у населения, пустые полки в магазинах?

    – Вроде все на месте в магазинах: и гречка, и туалетная бумага. Стараюсь не смотреть новости, чтобы не загоняться лишний раз.

    • Есть мнение, что РПЛ не возобновится раньше июня.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 30000 человек.
    • «Локомотив» в таблице идет вторым.

    Источник: «Р-Спорт»

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    29.03.2020 19:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +605

      Makaweli 30 марта, 07:38

      Нам бы ваши проблемы, дома сидите в шикарных условиях, зарплата не хилая капает, что ещё надо?

      1
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      Рейтинг: +442

      АКМ-74У 29 марта, 22:24

      Тяжело сидеть дома - записывайся в волонтеры, помогать старым людям. Набегаешься без всяких тренажеров.

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