Тедеско: «Если ты играешь в «Спартаке», то, безусловно, можешь играть и в Бундеслиге. У всех из нашей команды есть шанс выступить в других странах»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поговорил о перспективах своих игроков выступить в других чемпионатах. Немец оценил их как позитивные.
– Кто бы из игроков «Спартака» мог заиграть в Бундеслиге?
– У всех есть шанс выступить в других странах, не только в Бундеслиге. Команда молодая, имеет большой потенциал, чтобы играть за границей. Если ты играешь в «Спартаке», то, безусловно, можешь играть и в Германии.
- До «Спартака» Тедеско работал в «Шальке».
- «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
- Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Источник: сообщество «Спартака» в VK