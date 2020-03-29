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    Тедеско: «Если ты играешь в «Спартаке», то, безусловно, можешь играть и в Бундеслиге. У всех из нашей команды есть шанс выступить в других странах»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поговорил о перспективах своих игроков выступить в других чемпионатах. Немец оценил их как позитивные.

    – Кто бы из игроков «Спартака» мог заиграть в Бундеслиге?

    – У всех есть шанс выступить в других странах, не только в Бундеслиге. Команда молодая, имеет большой потенциал, чтобы играть за границей. Если ты играешь в «Спартаке», то, безусловно, можешь играть и в Германии.

    • До «Спартака» Тедеско работал в «Шальке».
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
    • Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    Источник: сообщество «Спартака» в VK

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    29.03.2020 18:19
    Комментарии11
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      Рейтинг: +6961

      Диктор 30 марта, 05:48

      Полностью согласен с мнением.

      1
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      Рейтинг: +2729

      Борат 29 марта, 20:07

      По ходу тарасовского духа нанюхался и стал сектантом !
      Стыдно за этих рылов !
      Гыгы

      -1
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      ...
      Рейтинг: +994

      Aston > Борат 29 марта, 23:38

      У нас хотя бы дух есть,а от тебя душок стоит,такой зловонный,нанюханный газовой трубой

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7

      Бoрат > Aston 29 марта, 23:57

      Не обижай Боратика - он душка и труба и скважина у него рабочие и натруженные . Гыгы , а у вас только дух .

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +12578

      vka1970 29 марта, 19:22

      Только для того чтобы играть в Бундесе, нужно чего то добиться здесь.Так что вперёд Тед с музыкой и песней.Мы только за.Кроме Аларма.За него почему то стыдно.Всегда.!

      5
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      Рейтинг: +137

      New Life 29 марта, 19:12

      Хорошь балаболить. Лучше сначала что-то в России достигните.

      2
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      Рейтинг: +2051

      alarm 29 марта, 19:10

      ахаха, стыдно за рылов и тупеску, полностью оправдавшего свою фамилию этим заявлением!

      2
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      Рейтинг: +7

      Бoрат > alarm 29 марта, 19:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ахаха , привет , дружочек - я скучаю . Гыгы .

      -4
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      Рейтинг: +386

      legenda soccer > alarm 29 марта, 21:54

      шизик когда тебя уже коронавирус приберет прям жду не дождусь

      3
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      Рейтинг: +4852

      Литейный4 29 марта, 18:58

      Если ты играешь в срамтаке, то, безусловно, можешь играть максимум и в Албании. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +137

      New Life > Литейный4 29 марта, 19:17

      После игр синита с Лейпцигом немцы вели на вас карантин, чтобы не позориться, и теперь могут брать игроков только из других команд. Албания для вас это заоблачная даль. Попробуйте Сан Марино, тем более, что зюба там хорошо освоился.

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