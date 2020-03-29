Тедеско: «Если ты играешь в «Спартаке», то, безусловно, можешь играть и в Бундеслиге. У всех из нашей команды есть шанс выступить в других странах»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поговорил о перспективах своих игроков выступить в других чемпионатах. Немец оценил их как позитивные.

– Кто бы из игроков «Спартака» мог заиграть в Бундеслиге?

– У всех есть шанс выступить в других странах, не только в Бундеслиге. Команда молодая, имеет большой потенциал, чтобы играть за границей. Если ты играешь в «Спартаке», то, безусловно, можешь играть и в Германии.