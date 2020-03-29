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  • Тедеско: «Если ты играешь в «Спартаке», то, безусловно, можешь играть и в Бундеслиге. У всех из нашей команды есть шанс выступить в других странах»

Тедеско: «Если ты играешь в «Спартаке», то, безусловно, можешь играть и в Бундеслиге. У всех из нашей команды есть шанс выступить в других странах»

29 марта 2020, 18:19
5

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поговорил о перспективах своих игроков выступить в других чемпионатах. Немец оценил их как позитивные.

– Кто бы из игроков «Спартака» мог заиграть в Бундеслиге?

– У всех есть шанс выступить в других странах, не только в Бундеслиге. Команда молодая, имеет большой потенциал, чтобы играть за границей. Если ты играешь в «Спартаке», то, безусловно, можешь играть и в Германии.

  • До «Спартака» Тедеско работал в «Шальке».
  • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
  • Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Источник: сообщество «Спартака» в VK
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (5)
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New Life
1585498342
Хорошь балаболить. Лучше сначала что-то в России достигните.
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vka1970
1585498932
Только для того чтобы играть в Бундесе, нужно чего то добиться здесь.Так что вперёд Тед с музыкой и песней.Мы только за.Кроме Аларма.За него почему то стыдно.Всегда.!
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Диктор
1585536492
Полностью согласен с мнением.
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