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    Иванов – о зарплатах во время приостановки РПЛ: «Клубы должны выполнять обязательства. В отпуске игроки ничего не делают, но мы им платим. Так и здесь»

    Президент «Урала» Григорий Иванов не думает, что игрокам нужно урезать зарплату в связи с приостановкой чемпионата. Такую идею ранее предложили в Госдуме.

    — Депутат Госдумы Игорь Лебедев на днях предложил на время паузы в чемпионате сократить зарплаты игрокам на 30-50 процентов.

    — Я не знаю... У футболистов же действующие контракты. В отпуске же они тоже ничего не делают, но мы им платим. Так и здесь. И как нам быть? Оставить ребят без денег? А что делать с игроками ПФЛ и ФНЛ? Тоже им урезать зарплату?

    — Лебедев говорил о Премьер-лиге.

    — У игроков действующие контракты. Клубы должны выполнять свои обязательства.

    • Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 30000 человек.
    • «Урал» в РПЛ идет десятым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.03.2020 14:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10070

      KLIM777 29 марта, 15:35

      Иванову покуй. Вы не понимаете, что тут смысл в том, что если игрокам сокращать зарплату,то и его зарплату тоже придется урезать))

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      Рейтинг: +1833

      Hektor 84 29 марта, 15:35

      Заткните уже эту говорящую голову

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      Рейтинг: +3145

      Alekxei Z. 29 марта, 15:31

      Чертило , по идеи ты должен двумя руками за предложение Лебедева голосовать. Небось откаты собираешь ?
      Тот ещё фрукт !!!

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