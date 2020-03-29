Иванов – о зарплатах во время приостановки РПЛ: «Клубы должны выполнять обязательства. В отпуске игроки ничего не делают, но мы им платим. Так и здесь»

Президент «Урала» Григорий Иванов не думает, что игрокам нужно урезать зарплату в связи с приостановкой чемпионата. Такую идею ранее предложили в Госдуме.

— Депутат Госдумы Игорь Лебедев на днях предложил на время паузы в чемпионате сократить зарплаты игрокам на 30-50 процентов.

— Я не знаю... У футболистов же действующие контракты. В отпуске же они тоже ничего не делают, но мы им платим. Так и здесь. И как нам быть? Оставить ребят без денег? А что делать с игроками ПФЛ и ФНЛ? Тоже им урезать зарплату?

— Лебедев говорил о Премьер-лиге.

— У игроков действующие контракты. Клубы должны выполнять свои обязательства.