Иванов – о зарплатах во время приостановки РПЛ: «Клубы должны выполнять обязательства. В отпуске игроки ничего не делают, но мы им платим. Так и здесь»

Президент «Урала» Григорий Иванов не думает, что игрокам нужно урезать зарплату в связи с приостановкой чемпионата. Такую идею ранее предложили в Госдуме.
— Депутат Госдумы Игорь Лебедев на днях предложил на время паузы в чемпионате сократить зарплаты игрокам на 30-50 процентов.
— Я не знаю... У футболистов же действующие контракты. В отпуске же они тоже ничего не делают, но мы им платим. Так и здесь. И как нам быть? Оставить ребят без денег? А что делать с игроками ПФЛ и ФНЛ? Тоже им урезать зарплату?
— Лебедев говорил о Премьер-лиге.
— У игроков действующие контракты. Клубы должны выполнять свои обязательства.
- Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 30000 человек.
- «Урал» в РПЛ идет десятым.
Источник: «Спорт-Экспресс»