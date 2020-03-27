Дибала – о коронавирусе: «Я едва мог дышать»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о своем состоянии во время коронавируса.
Аргентинский футболист ранее сообщал, что заразился коронавирусом.
«У меня проявились сильные симптомы, но сегодня я чувствую себя намного лучше. Теперь я могу нормально двигаться, гулять и тренироваться.
Я едва мог дышать. Мои мышцы болели», – сказал Дибала.
«Все хорошо». Дибала, зараженный коронавирусом, рассказал о состоянии здоровья
Источник: Football Italia
Считаю статистика в наглую подделывается и проблема управляема, потому как люди и раньше умирали, только теперь умирающему больному от СПИДА ставят диагноз коронавирус.....