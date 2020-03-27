Дибала – о коронавирусе: «Я едва мог дышать»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о своем состоянии во время коронавируса.

Аргентинский футболист ранее сообщал, что заразился коронавирусом.

«У меня проявились сильные симптомы, но сегодня я чувствую себя намного лучше. Теперь я могу нормально двигаться, гулять и тренироваться.

Я едва мог дышать. Мои мышцы болели», – сказал Дибала.

«Все хорошо». Дибала, зараженный коронавирусом, рассказал о состоянии здоровья