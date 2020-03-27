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Дибала – о коронавирусе: «Я едва мог дышать»

27 марта 2020, 21:50
8

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о своем состоянии во время коронавируса.

Аргентинский футболист ранее сообщал, что заразился коронавирусом.

«У меня проявились сильные симптомы, но сегодня я чувствую себя намного лучше. Теперь я могу нормально двигаться, гулять и тренироваться.

Я едва мог дышать. Мои мышцы болели», – сказал Дибала.

«Все хорошо». Дибала, зараженный коронавирусом, рассказал о состоянии здоровья

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Дибала Пауло
Комментарии (8)
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spam2009
1585338599
Бедный расплакался, воспалением легких заболел
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Cules2013
1585341397
это, конечно, стрёмно, но любой человек, который сталкивался с агрессивным ОРВИ, знает, что бывает такое самочувствие, будто помираешь, а через неделю ты как ни в чём не бывало живёшь дальше. и так каждый год. и это просто сезонная простуда, никакого коронавируса. Дибала хочет сказать, что он болел только в лёгкой форме и его шокировали симптомы?
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Lester84
1585344504
Он же вроде говорил, что у него все хорошо, когда заразился
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giluxa1963
1585359407
не дай бог а если дай то не нам
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portero
1585378257
И теперь каталонцы в панике, раз молодому спортсмену было плохо то надо сидеть по домам нельзя даже к близким подходить..... полицейский умер молодой 57 лет, мне стало интересно, а почему наши полисмены так рано уходят на пенсию, мы же как в европпе?
Считаю статистика в наглую подделывается и проблема управляема, потому как люди и раньше умирали, только теперь умирающему больному от СПИДА ставят диагноз коронавирус.....
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zigbert
1585414743
С его возможностями найдутся хорошие препараты для лечения.
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