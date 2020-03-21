Дибала сообщил, что заразился коронавирусом

Молодые здоровые, это для вас легкая простуда...
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заболел коронавирусной инфекцией. Об этом игрок сообщил в социальной сети.
«Привет всем. Сообщаю, что получил результат теста на коронавирус. У меня и моей девушки он оказался положительным. К счастью, чувствуем себя идеально», – написал Дибала.
- Серия А приостановлена как минимум до апреля.
- По всему миру от инфекции умерло более 10000 человек.
- Дибала в сезоне Серии А забил семь голов, сделал пять результативных пасов.