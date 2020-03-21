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    Дибала сообщил, что заразился коронавирусом

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заболел коронавирусной инфекцией. Об этом игрок сообщил в социальной сети.

    «Привет всем. Сообщаю, что получил результат теста на коронавирус. У меня и моей девушки он оказался положительным. К счастью, чувствуем себя идеально», – написал Дибала.

    • Серия А приостановлена как минимум до апреля.
    • По всему миру от инфекции умерло более 10000 человек.
    • Дибала в сезоне Серии А забил семь голов, сделал пять результативных пасов.

    Источник: твиттер Пауло Дибалы

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    21.03.2020 21:16
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +67330

      portero 21 марта 2020, 23:34

      Молодые здоровые, это для вас легкая простуда...

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