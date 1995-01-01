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    Нагучев: «Отмена спортивных событий очень серьезно ударит по бюджету. У Димы Шнякина квартира в ипотеке, когда есть финансовые обязательства – это уже проблема»

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Нагучев в интервью «Гол.ру» высказался о финансовых проблемах, которые могут возникнуть из-за паузы в мировом спорте, обусловленной пандемией коронавируса.

    «На доходы все это влияет, потому что зарплата комментатора складывается из количества эфиров. Их стало гораздо меньше – значит, по итогам месяца будет соответствующий доход. Кроме того, приличную большую часть заработка составляет ведение мероприятий. Их тоже пока нет.

    Мы с Димой Шнякиным посчитали, что отмены Евро, Олимпиады и других событий – очень серьезно ударят по бюджету. Учитывая, что у Димы квартира в ипотеке, маленький ребенок, то для него это прям серьезный удар. У меня семья пока что скромнее, есть накопления, тут чуть полегче. А вот когда у тебя есть финансовые обязательства – это уже проблема. Это не только комментаторов касается, а вообще всех.

    Поэтому летом нужно будет что-то придумать, чтобы дополнительно заработать. Но, надеюсь, что все вернется как можно скорее и уже об этом думать не надо будет. Самое главное – чтобы оставалась основная работа, а со всем остальным как-нибудь разберусь», – сказал Нагучев.

    Как комментаторы живут без трансляций и что сейчас с деньгами? Рассказывают Стогниенко, Казанский, Нагучев и другие

    Источник: «Гол»

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