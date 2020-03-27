Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нагучев: «Отмена спортивных событий очень серьезно ударит по бюджету. У Димы Шнякина квартира в ипотеке, когда есть финансовые обязательства – это уже проблема»

Нагучев: «Отмена спортивных событий очень серьезно ударит по бюджету. У Димы Шнякина квартира в ипотеке, когда есть финансовые обязательства – это уже проблема»

27 марта 2020, 13:55
7

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Нагучев в интервью «Гол.ру» высказался о финансовых проблемах, которые могут возникнуть из-за паузы в мировом спорте, обусловленной пандемией коронавируса.

«На доходы все это влияет, потому что зарплата комментатора складывается из количества эфиров. Их стало гораздо меньше – значит, по итогам месяца будет соответствующий доход. Кроме того, приличную большую часть заработка составляет ведение мероприятий. Их тоже пока нет.

Мы с Димой Шнякиным посчитали, что отмены Евро, Олимпиады и других событий – очень серьезно ударят по бюджету. Учитывая, что у Димы квартира в ипотеке, маленький ребенок, то для него это прям серьезный удар. У меня семья пока что скромнее, есть накопления, тут чуть полегче. А вот когда у тебя есть финансовые обязательства – это уже проблема. Это не только комментаторов касается, а вообще всех.

Поэтому летом нужно будет что-то придумать, чтобы дополнительно заработать. Но, надеюсь, что все вернется как можно скорее и уже об этом думать не надо будет. Самое главное – чтобы оставалась основная работа, а со всем остальным как-нибудь разберусь», – сказал Нагучев.

Как комментаторы живут без трансляций и что сейчас с деньгами? Рассказывают Стогниенко, Казанский, Нагучев и другие

Источник: «Гол»
Россия
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
loko-the_best
1585313905
А каникулы ипотечные, не?
Ответить
Axe111
1585314364
Бедненькие(
Ответить
portero
1585316533
Федун тоже плакался что миллионы теряет каждый день..... а многим реально жрать нечего, в аиерике не зря очереди в оружейные магазины... у кого оружие и патроны у того и еда будет.
Ответить
житель СПб
1585330896
Действительно, надо думать, о чем говорить и о чем здесь писать! При всем хорошем отношении к Д.Шнякину - ну не у него проблемы. Стыдно должно быть говорить о проблемах людей в шоу-бизнесе - а спорт ведь теперь это шоу бизнес и ничто другое! Эта одна из наиболее раскрученных необоснованно сфер жизни, где налоги надо брать под 80% - как в игорном бизнесе. Много людей действительно страдает. А тут - есть ипотечные каникулы на полгода (для тех, у кого трудности!), есть возможность сменить квартиру на поменьше и поскромнее... Это - не проблема.
Ответить
Kruglov2412
1585336247
Да ладно ипотека и маленький ребенок вот это да а у меня ипотека и трое маленьких детей и дома я практически не бываю ночую на работе мне то кому поплакаться неженки хреновы!!!!!
Ответить
zigbert
1585338632
От пандемии коронавируса пострадают все сферы деятельности и особенно людей с низким достатком.
Ответить
Hektor 84
1585433498
Нытики сраные. А что ни у кого больше нет детей, кредитов и ипотеки?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+