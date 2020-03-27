Стогниенко: «Естественно, доходы сократились, но на еду пока хватает»

Комментатор и шеф-редактор платформы Okko Владимир Стогниенко в интервью «Гол.ру» поделился мыслями о текущем кризисе, связанном с пандемией коронавируса, из-за которой остановился практически весь мировой спорт.

«Режим работы никак особенно не поменялся. Как раньше мы собирались и что-то озвучивали, так и сейчас. Только раньше проводили общие совещания, сейчас это делаем онлайн. Мы собираемся в редакции только ради озвучки материалов (в основном архивных) и программ.

Работы не стало меньше. Раньше у нас было много трансляций, а сейчас АПЛ открыла нам архив, и мы переводим много их программ. Это не так интересно, как живые трансляции, но мы же должны делать контент.

Вне работы я с детьми общаюсь. Они сейчас дома находятся. Иногда езжу к родителям, к теще с тестем – оставляю продукты у дверей. Могу иногда на площадку выйти с детьми погулять. Но в основном провожу время дома.

К тому, что футбола сейчас нет, отношусь спокойно – ну, что поделаешь, летом же мы живем без него. Ладно – футбол, вообще жизнь остановилась. Сейчас еще, подождите, экономический кризис жахнет. Поэтому остановка футбола – не самое страшное, что могло случиться.

Насчет заработков. Значительная часть нашей зарплаты идет за матчи. Поэтому, естественно, доходы сократились. Но на еду пока хватает. Комментаторы, которые на Окко вне штата, временно остались без работы», – сказал Стогниенко.

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