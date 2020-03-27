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  • Гилерме: «Я много раз попадал на гаишников. Отдавал 5 тысяч рублей»

Гилерме: «Я много раз попадал на гаишников. Отдавал 5 тысяч рублей»

27 марта 2020, 01:53
4

Вратарь «Локомотива» Гилерме в новом выпуске «КраСавы» признался, что давал взятки сотрудникам ГИБДД.

– Ты рассказывал, что в Латинской Америке, если тебя остановит гаишник, не факт, что он возьмет деньги, а в России все гаишники берут деньги. Вспомни какую-нибудь историю, когда тебя остановили, и ты расплатился с гаишником на месте.

– Это было несколько раз. Я помню, когда только сел за руль и начал ездить, в Москве не было столько камер, как сейчас. Были мобильные камеры. Гаишники стояли в стратегических местах, чтобы поймать. Я много раз попадал на это. Несколько раз я даже, когда еще не говорил по-русски, звонил переводчику, чтобы договориться с гаишником.

– Самая большая сумма, которую ты отдал гаишнику?

– Пять тысяч рублей.

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Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме
Комментарии (4)
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vladimir-7
1585296451
У всех российских гаишников стратегическое место для левого заработка, это кусты.
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koli4ka
1585298121
я конечно извиняюсь, а с 5000 рублей сдачи не положено???
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