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    Гилерме: «Я много раз попадал на гаишников. Отдавал 5 тысяч рублей»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме в новом выпуске «КраСавы» признался, что давал взятки сотрудникам ГИБДД.

    – Ты рассказывал, что в Латинской Америке, если тебя остановит гаишник, не факт, что он возьмет деньги, а в России все гаишники берут деньги. Вспомни какую-нибудь историю, когда тебя остановили, и ты расплатился с гаишником на месте.

    – Это было несколько раз. Я помню, когда только сел за руль и начал ездить, в Москве не было столько камер, как сейчас. Были мобильные камеры. Гаишники стояли в стратегических местах, чтобы поймать. Я много раз попадал на это. Несколько раз я даже, когда еще не говорил по-русски, звонил переводчику, чтобы договориться с гаишником.

    – Самая большая сумма, которую ты отдал гаишнику?

    – Пять тысяч рублей.

    Гилерме: «Спартак» предлагал гораздо больше, чем «Локомотив»

    Гилерме: «Натурализация Малкома будет хорошим усилением для сборной России»

    Гилерме: «В «Локомотив» я приехал за деньгами, честно говорю»

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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