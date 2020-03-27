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Азар побрился налысо

27 марта 2020, 00:55
2

Вингер «Реала» Эден Азар сменил имидж.

Бельгиец решил побриться налысо. Соответствующая фотография появилась в инстаграме парикмахера футболиста Ахмеда Алсанави.

Алсанави запустил челлендж Haircut At Home («Стрижка дома»), постригшись налысо и предложив всем желающим присоединиться к акции.

Азар поддержал инициативу своего парикмахера, которая призывает оставаться дома и соблюдать карантин из-за пандемии коронавируса.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Ахмеда Алсанави

Ахмед Алсанави - парикмахер Эдена Азара, Поля Погба, Джона Терри и других звезд футбола.

Испания. Примера Реал Азар Эден
Комментарии (2)
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Proker
1585287038
Умные волосы покинули дурного голову
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Cules2013
1585297152
никогда не понимал, почему эта стрижка называется налысо, если на голове остаются волосы. налысо, это когда под ноль всё побрито лезвием до кожи.
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