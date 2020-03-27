Азар побрился налысо

Вингер «Реала» Эден Азар сменил имидж.
Бельгиец решил побриться налысо. Соответствующая фотография появилась в инстаграме парикмахера футболиста Ахмеда Алсанави.
Алсанави запустил челлендж Haircut At Home («Стрижка дома»), постригшись налысо и предложив всем желающим присоединиться к акции.
Азар поддержал инициативу своего парикмахера, которая призывает оставаться дома и соблюдать карантин из-за пандемии коронавируса.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Ахмеда Алсанави
Ахмед Алсанави - парикмахер Эдена Азара, Поля Погба, Джона Терри и других звезд футбола.