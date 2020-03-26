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Главные новости дня. Кокорин перейдет в «Локомотив», «Барса» готова расстаться с Гризманном ради Неймара

26 марта 2020, 23:35
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«Барселона» предложила своим игрокам пойти на понижение зарплаты на 70%

Егоров: «Кокориным интересуются «Вальядолид», «Лацио» и «Дженоа». Среди российских команд – «Локо» и «Динамо»

«Реал» готов потратить на Погба 100 миллионов

Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Семак не сильный тренер. И штаб у него слабый»

Заболотный – о меме с манекеном: «В один момент это перешло все границы. Не понимал, почему забавный эпизод трактуется так, будто я ничего не умею в футболе»

ФИФА хочет обязать клубы продлить контракты с игроками до новой даты окончания сезона

«Барселона» готова расстаться с Гризманном ради Неймара

Черчесов: «Следующим летом Дзюбе будет 33? Возраст Христа! Как раз созреет для больших игр»

Гилерме: «Спартак» предлагал гораздо больше, чем «Локомотив»

Журналист Карпов: Кокорин договорился с «Локомотивом» о трехлетнем контракте на 9 миллионов евро

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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anjaneri
1585265592
Было дело, Кокос шел уже раз паровозом, ему не впервой...
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