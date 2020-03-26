Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Главные новости дня. Кокорин перейдет в «Локомотив», «Барса» готова расстаться с Гризманном ради Неймара

    «Барселона» предложила своим игрокам пойти на понижение зарплаты на 70%

    Егоров: «Кокориным интересуются «Вальядолид», «Лацио» и «Дженоа». Среди российских команд – «Локо» и «Динамо»

    «Реал» готов потратить на Погба 100 миллионов

    Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Семак не сильный тренер. И штаб у него слабый»

    Заболотный – о меме с манекеном: «В один момент это перешло все границы. Не понимал, почему забавный эпизод трактуется так, будто я ничего не умею в футболе»

    ФИФА хочет обязать клубы продлить контракты с игроками до новой даты окончания сезона

    «Барселона» готова расстаться с Гризманном ради Неймара

    Черчесов: «Следующим летом Дзюбе будет 33? Возраст Христа! Как раз созреет для больших игр»

    Гилерме: «Спартак» предлагал гораздо больше, чем «Локомотив»

    Журналист Карпов: Кокорин договорился с «Локомотивом» о трехлетнем контракте на 9 миллионов евро

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.03.2020 23:35
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75681
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru