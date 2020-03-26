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ФИФА хочет обязать клубы продлить контракты с игроками до новой даты окончания сезона

26 марта 2020, 18:02
1

ФИФА намерена обязать клубы продлить соглашения с футболистами до того, как будет определена новая дата окончания сезона.

Согласно внутренним документам ФИФА, если срок действия контракта истекает в первоначальную дату окончания сезона, то соглашение продлевается до новой даты его завершения. Кроме этого, предлагается изменить даты трансферного окна в соответствии с новыми сроками проведения сезонов: эти изменения следует разрешить, если они не превысят максимальный срок в 16 недель.

Трансферные платежи между клубами, запланированные на начало и конец сезона, должны быть отложены до новой даты начала сезона или же первого трансферного окна. Также предусматривается использование средств недавно созданного «Фонда поддержки профессиональных футболистов», чтобы облегчить финансовые трудности клубов.

Источник: Reuters
Комментарии (1)
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ZENIT***
1585237257
Полностью согласен,никто не виноват в этой сложившейся ситуации.
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