ФИФА хочет обязать клубы продлить контракты с игроками до новой даты окончания сезона

ФИФА намерена обязать клубы продлить соглашения с футболистами до того, как будет определена новая дата окончания сезона.

Согласно внутренним документам ФИФА, если срок действия контракта истекает в первоначальную дату окончания сезона, то соглашение продлевается до новой даты его завершения. Кроме этого, предлагается изменить даты трансферного окна в соответствии с новыми сроками проведения сезонов: эти изменения следует разрешить, если они не превысят максимальный срок в 16 недель.

Трансферные платежи между клубами, запланированные на начало и конец сезона, должны быть отложены до новой даты начала сезона или же первого трансферного окна. Также предусматривается использование средств недавно созданного «Фонда поддержки профессиональных футболистов», чтобы облегчить финансовые трудности клубов.