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«Арсенал» может купить Упамекано за 55 миллионов

26 марта 2020, 14:20

Лондонский «Арсенал» готовит предложение по трансферу французского защитника «РБ Лейпциг» Даойта Упамекано.

По информации Sky Sports, футболист уже уведомил руководство немецкого клуба о своем желании покинуть команду в конце сезона. «Арсенал» уже пытался приобрести француза прошлым летом, но сделка сорвалась. В случае успеха в повторных переговорах лондонцам придется заплатить за Упамекано не менее 55 миллионов фунтов стерлингов.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Арсенал РБ Лейпциг Упамекано Дайот
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