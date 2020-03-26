«Арсенал» может купить Упамекано за 55 миллионов

Лондонский «Арсенал» готовит предложение по трансферу французского защитника «РБ Лейпциг» Даойта Упамекано.

По информации Sky Sports, футболист уже уведомил руководство немецкого клуба о своем желании покинуть команду в конце сезона. «Арсенал» уже пытался приобрести француза прошлым летом, но сделка сорвалась. В случае успеха в повторных переговорах лондонцам придется заплатить за Упамекано не менее 55 миллионов фунтов стерлингов.