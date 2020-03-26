Бразильский стадион «Маракана» преобразуют в полевой госпиталь

Стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро будет преобразован в полевой госпиталь для лечения больных, инфицированных коронавирусом, сообщает CNN.
- «Маракана» – домашний стадион «Фламенго», вмещает более 78 тысяч зрителей. Арена принимала финал чемпионата мира 2014 года и Олимпийские игры 2016 года.
- Сейчас чемпионат Бразилии приостановлен после акции протеста футболистов «Гремио», вышедших на поле в медицинских масках.
- Количество жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек.
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Источник: Твиттер CNN