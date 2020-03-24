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    Бразильский стадион «Маракана» преобразуют в полевой госпиталь

    Стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро будет преобразован в полевой госпиталь для лечения больных, инфицированных коронавирусом, сообщает CNN.

    • «Маракана» – домашний стадион «Фламенго», вмещает более 78 тысяч зрителей. Арена принимала финал чемпионата мира 2014 года и Олимпийские игры 2016 года.
    • Сейчас чемпионат Бразилии приостановлен после акции протеста футболистов «Гремио», вышедших на поле в медицинских масках.
    • Количество жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек.

    Источник: Твиттер CNN

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