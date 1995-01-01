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    Прокуратура оправдала Балотелли в деле об изнасиловании несовершеннолетней

    Прокуратура закрыла дело в отношении нападающего «Брешии» Марио Балотелли.

    29-летнего футболиста обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней, однако правоохранители не нашли состава преступления в его действиях.

    Прокуроры выяснили, что перед сексом девушка убедила Балотелли, что уже достигла совершеннолетия, а после половой связи шантажировала спортсмена и вымогала деньги. Она требовала за молчание 100 тысяч евро.

    • В текущем сезоне Балотелли забил пять голов в 19 матчах.
    • Контракт форварда с «Брешией» рассчитан до 2022 года.

    Источник: Sport Mediaset

    Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 миллиарда евро.

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