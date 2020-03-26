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  • Прокуратура оправдала Балотелли в деле об изнасиловании несовершеннолетней

Прокуратура оправдала Балотелли в деле об изнасиловании несовершеннолетней

26 марта 2020, 09:13

Прокуратура закрыла дело в отношении нападающего «Брешии» Марио Балотелли.

29-летнего футболиста обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней, однако правоохранители не нашли состава преступления в его действиях.

Прокуроры выяснили, что перед сексом девушка убедила Балотелли, что уже достигла совершеннолетия, а после половой связи шантажировала спортсмена и вымогала деньги. Она требовала за молчание 100 тысяч евро.

  • В текущем сезоне Балотелли забил пять голов в 19 матчах.
  • Контракт форварда с «Брешией» рассчитан до 2022 года.

Источник: Sport Mediaset

Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 миллиарда евро.

Италия. Серия А Брешиа Балотелли Марио
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