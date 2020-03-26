Прокуратура оправдала Балотелли в деле об изнасиловании несовершеннолетней

Прокуратура закрыла дело в отношении нападающего «Брешии» Марио Балотелли.
29-летнего футболиста обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней, однако правоохранители не нашли состава преступления в его действиях.
Прокуроры выяснили, что перед сексом девушка убедила Балотелли, что уже достигла совершеннолетия, а после половой связи шантажировала спортсмена и вымогала деньги. Она требовала за молчание 100 тысяч евро.
- В текущем сезоне Балотелли забил пять голов в 19 матчах.
- Контракт форварда с «Брешией» рассчитан до 2022 года.
Источник: Sport Mediaset
Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 миллиарда евро.