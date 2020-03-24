Беленов: «Можно быть хоть Месси, но если твой агент не определeнный человек, ты никогда не попадeшь в российский топ-клуб»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов объяснил, почему он так и не оказался в российском топ-клубе.

«Зенит»? Чтобы попасть в российский топ-клуб ты можешь быть хоть Месси, но если твой агент не определeнный человек или хотя бы не приближенный к ним, ты никогда не попадeшь в топ-клуб. Там свои коалиции, и люди хотели на мне заработать. Ну а если клуб может выйти на меня напрямую, то до переговоров речь может не дойти. Я буду неинтересен, так как на мне не заработает его окружение.

Думаешь, легко найти телефон условного Миллера или Гинера? Конечно нет. Это всe не так просто. Одних агентов я культурно отшил, но другие потом захотели заработать ещe больше. За то время, пока они выдвигали какие-то условия, клуб взял другого человека. Плюс мне же надо играть, башка должна быть забита не только переходом. Я могу облажаться две-три игры, и всe.

Хорошо, когда у тебя есть хороший агент, который не пытается на тебе срубить бабла, а помогает тебе сделать карьеру. Тогда люди попадают в хорошие команды, уезжают в Европу. Ни про одного своего агента я так сказать не могу. На определeнном этапе мне помогали, потому что на мне можно было что-то срубить. А когда мне нужна была помощь, никого рядом не было.

Лет пять назад один агент просто взял мои бабки и пропал. Попросил деньги типа взаймы и исчез. Это известный человек, до сих пор выступает в СМИ. Фамилия? Скажу, когда закончу с футболом», – сказал Беленов.

Беленов: «Как вообще можно работать до 65 лет?»

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