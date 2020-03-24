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  • Беленов: «Можно быть хоть Месси, но если твой агент не определeнный человек, ты никогда не попадeшь в российский топ-клуб»

Беленов: «Можно быть хоть Месси, но если твой агент не определeнный человек, ты никогда не попадeшь в российский топ-клуб»

24 марта 2020, 19:19
8

Вратарь «Уфы» Александр Беленов объяснил, почему он так и не оказался в российском топ-клубе.

«Зенит»? Чтобы попасть в российский топ-клуб ты можешь быть хоть Месси, но если твой агент не определeнный человек или хотя бы не приближенный к ним, ты никогда не попадeшь в топ-клуб. Там свои коалиции, и люди хотели на мне заработать. Ну а если клуб может выйти на меня напрямую, то до переговоров речь может не дойти. Я буду неинтересен, так как на мне не заработает его окружение.

Думаешь, легко найти телефон условного Миллера или Гинера? Конечно нет. Это всe не так просто. Одних агентов я культурно отшил, но другие потом захотели заработать ещe больше. За то время, пока они выдвигали какие-то условия, клуб взял другого человека. Плюс мне же надо играть, башка должна быть забита не только переходом. Я могу облажаться две-три игры, и всe.

Хорошо, когда у тебя есть хороший агент, который не пытается на тебе срубить бабла, а помогает тебе сделать карьеру. Тогда люди попадают в хорошие команды, уезжают в Европу. Ни про одного своего агента я так сказать не могу. На определeнном этапе мне помогали, потому что на мне можно было что-то срубить. А когда мне нужна была помощь, никого рядом не было.

Лет пять назад один агент просто взял мои бабки и пропал. Попросил деньги типа взаймы и исчез. Это известный человек, до сих пор выступает в СМИ. Фамилия? Скажу, когда закончу с футболом», – сказал Беленов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Беленов Александр
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1585071941
Александр знает, что говорит, это в нём не обида засела. Буквально полгода назад всеми правдами-неправдами привёз 18-летнего пацана на просмотр в один московский топ-клуб. Второй тренер основы посмотрел его в контрольной игре с Тулой, дальше дословно: "Этого точно берём, он не на контракте?" "Нет,- отвечает главный молодёжки, - можно подписывать." На следующий день вылезла околофутбольная мразь, о которой говорит Александр, объявили космическую сумму за свой "непосильный труд" и всё на этом закончилось. Папа у пацана не бизнесмен. Вот поэтому наш футбол представляют дзюбы на всех уровнях, а не месси.
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mihail200606
1585075093
Месси в российский топ клуб при любом агенте не захочет..
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Valeron2790
1585075592
Если ты Месси и попал в российский «топ клуб», то твой агент определённый д.о.л.б.а.ё.б.
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shuravi01
1585075958
А на.х.р.е.на такие агенты!?
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Курск01
1585078559
Гнать в шею таких агентов.
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житель СПб
1585086647
То есть бедному Мессии в Зенит не попасть ни при каких обстоятельствах?!
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ilichkadr
1585117377
Похоже, что Саня боится сдать известного человека, а зря. Вор должен сидеть в тюрьме!
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