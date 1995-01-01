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    Беленов: «Играет топ-клуб с маленькой командой, и ее всегда кошмарят»

    Вратарь «Уфы» Александр Беленов объяснил, почему смотрит футбол без звука.

    «Если честно, последние годы смотрю футбол без звука. Играет топ-клуб с маленькой командой, и ее всегда кошмарят – «автобус» у них, и то не так, и это.

    Или смотришь матч еврокубков по осени, команда проигрывает с крупным счетом. И комментатор такой: «Молодцы, стараются!» Слушай, чувак, ну, имея такой бюджет, проигрывать с таким счетом – просто позорище. Просто комментируйте футбол. Не надо никого поднимать или опускать.

    С экранов говорят, что все у нас процветает и скоро заживем. Но не всему надо верить. Достаточно отъехать от Москвы, и сразу становится все понятно.

    Стадион в Саранске стоит пустой – сколько на него надо тратить денег? Отдайте их лучше в больницы. Потому что, если вдруг какая операция, все хотят оперироваться в Германии, Израиле или Италии, потому что там уровень медицины лучше.

    Почему не сделать этого у нас? Есть же Сколково, что оно собой представляет? Знаешь, я часто езжу в интернаты. Смотришь, как живут дети, и видишь: ни черта у нас все не хорошо, – заявил вратарь.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:40
    Комментарии5
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      Рейтинг: +620

      СвинкаСправедливости 36 секунд назад

      Только в играх с Зенитом и ЦСКА.

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      Рейтинг: +5361

      paracetamol 4 минуты назад

      Большие команды ездят на Бентли, а маленькие - на автобусе. Где ты кошмар увидел Саша?

      0
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      Рейтинг: +3740

      Рубинище 31 минуту назад

      Спасибо ему, что говорит про это, а не лижет как многие.

      0
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      Рейтинг: +387

      кто там 43 минуты назад

      Всё верно Беленов говорит) Вот его можно в думу(хотя боюсь там его испортят), а не тарасовых-**расовых разных.

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      Рейтинг: +38803

      portero > кто там 36 минут назад

      На него уже компромат будут искать, такие не нужны.

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