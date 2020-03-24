Беленов: «Играет топ-клуб с маленькой командой, и ее всегда кошмарят»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов объяснил, почему смотрит футбол без звука.

«Если честно, последние годы смотрю футбол без звука. Играет топ-клуб с маленькой командой, и ее всегда кошмарят – «автобус» у них, и то не так, и это.

Или смотришь матч еврокубков по осени, команда проигрывает с крупным счетом. И комментатор такой: «Молодцы, стараются!» Слушай, чувак, ну, имея такой бюджет, проигрывать с таким счетом – просто позорище. Просто комментируйте футбол. Не надо никого поднимать или опускать.

С экранов говорят, что все у нас процветает и скоро заживем. Но не всему надо верить. Достаточно отъехать от Москвы, и сразу становится все понятно.

Стадион в Саранске стоит пустой – сколько на него надо тратить денег? Отдайте их лучше в больницы. Потому что, если вдруг какая операция, все хотят оперироваться в Германии, Израиле или Италии, потому что там уровень медицины лучше.

Почему не сделать этого у нас? Есть же Сколково, что оно собой представляет? Знаешь, я часто езжу в интернаты. Смотришь, как живут дети, и видишь: ни черта у нас все не хорошо, – заявил вратарь.