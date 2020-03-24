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  • Беленов: «Играет топ-клуб с маленькой командой, и ее всегда кошмарят»

Беленов: «Играет топ-клуб с маленькой командой, и ее всегда кошмарят»

24 марта 2020, 11:40
13

Вратарь «Уфы» Александр Беленов объяснил, почему смотрит футбол без звука.

«Если честно, последние годы смотрю футбол без звука. Играет топ-клуб с маленькой командой, и ее всегда кошмарят – «автобус» у них, и то не так, и это.

Или смотришь матч еврокубков по осени, команда проигрывает с крупным счетом. И комментатор такой: «Молодцы, стараются!» Слушай, чувак, ну, имея такой бюджет, проигрывать с таким счетом – просто позорище. Просто комментируйте футбол. Не надо никого поднимать или опускать.

С экранов говорят, что все у нас процветает и скоро заживем. Но не всему надо верить. Достаточно отъехать от Москвы, и сразу становится все понятно.

Стадион в Саранске стоит пустой – сколько на него надо тратить денег? Отдайте их лучше в больницы. Потому что, если вдруг какая операция, все хотят оперироваться в Германии, Израиле или Италии, потому что там уровень медицины лучше.

Почему не сделать этого у нас? Есть же Сколково, что оно собой представляет? Знаешь, я часто езжу в интернаты. Смотришь, как живут дети, и видишь: ни черта у нас все не хорошо, – заявил вратарь.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Беленов Александр
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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кто там
1585039724
Всё верно Беленов говорит) Вот его можно в думу(хотя боюсь там его испортят), а не тарасовых-**расовых разных.
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Рубинище
1585040400
Спасибо ему, что говорит про это, а не лижет как многие.
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paracetamol
1585042054
Большие команды ездят на Бентли, а маленькие - на автобусе. Где ты кошмар увидел Саша?
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СвинкаСправедливости
1585042268
Только в играх с Зенитом и ЦСКА.
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Давид59
1585047310
Да, стадионище в Саранске было кому-то надо. И ЧМ2018. И это при том, что Краснодару ЧМ не дали. Есть немало больших клубов из маленьких городков (Леверкузен, например). Но у них богатый хозяин и клуб финансируется. А что с Саранском? Прав Беленов.
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Муруал
1585048412
Мне кажется,заклюют теперь Беленова. Власть имущие не любят критики,тем более исходящую от публичной персоны. А Александр во всём прав!
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baslim10z
1585061691
Беленов- красавчик. Всё правильно говорит.
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zigbert
1585065456
Не все так напрямую могут сказать правду.
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Муруал
1593585118
Помогите восстановить страницу
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