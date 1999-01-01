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    Беленов: «Как вообще можно работать до 65 лет?»

    Вратарь «Уфы» Александр Беленов пожаловался на пенсионные реформы возраста в России.

    «Поправки в Конституцию? Если честно, я просто в шоке. В третий раз за десять лет. Про пенсию и говорить не буду. Мама сказала, что ей 800 рублей прибавили. Супер, страна развивается! Знаю, как непросто живется простым людям в регионах. У мамы пенсия 14 тысяч., а семь тысяч – коммуналка. Вот тебе семера, проживи на нее!

    Как вообще можно работать до 65 лет, когда средняя продолжительность жизни для мужчин не многим больше? То есть платишь всю жизнь пенсионный взнос, а потом помер. Ну отдайте эти деньги моей семье хотя бы, это же логично?», – заявил вратарь.

    • По реформе 2019-го, к 2028 году возраст выхода на пенсию должен подняться и достигнуть 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +390

      кто там 18 минут назад

      Ща ватаны пояснят тебе за реформу, царя и так далее.

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      Рейтинг: +3039

      Alekxei Z. 27 минут назад

      Респект.
      Радует , что не только бараны в футбол играют.

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