Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Беленов: «Как вообще можно работать до 65 лет?»

24 марта 2020, 09:42
12

Вратарь «Уфы» Александр Беленов пожаловался на пенсионные реформы возраста в России.

«Поправки в Конституцию? Если честно, я просто в шоке. В третий раз за десять лет. Про пенсию и говорить не буду. Мама сказала, что ей 800 рублей прибавили. Супер, страна развивается! Знаю, как непросто живется простым людям в регионах. У мамы пенсия 14 тысяч., а семь тысяч – коммуналка. Вот тебе семера, проживи на нее!

Как вообще можно работать до 65 лет, когда средняя продолжительность жизни для мужчин не многим больше? То есть платишь всю жизнь пенсионный взнос, а потом помер. Ну отдайте эти деньги моей семье хотя бы, это же логично?», – заявил вратарь.

  • По реформе 2019-го, к 2028 году возраст выхода на пенсию должен подняться и достигнуть 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Беленов Александр
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кто там
1585032805
Ща ватаны пояснят тебе за реформу, царя и так далее.
Ответить
ц
1585037812
Главное, что все всё понимают, а воз и ныне там
Ответить
rash1959
1585040371
Вот и вышли бы перед игрой в футболках "МЫ ПРОТИВ ПОПРАВОК..." И было бы Вам всенародное СПАСИБО.
Ответить
portero
1585040415
У мужчин она меньше 65, там словоблудие, они не считают с 18 лет, у них хитрая статистика, у меня половина одноклассников умеро в в возрасте 48-51 , а остпльные на таблеточках живут, а тут добавали хз сколько доживут до пенсии.
Ответить
paracetamol
1585042156
Саша прав! Зато владельцам наших клупов это похр!
Ответить
Axe111
1585043850
Неужели хоть один адекват футболист!
Ответить
Граф2019
1585044240
Белен! а если пенсия 9 000 ! в России пенсия не в радость... а приговор!
Ответить
фанат джигурды
1585045614
Оказывается, и среди наших футболистов есть здравомыслящие.
Ответить
Nekit92
1585061269
Во во чувак дело говорит. Но футболистам грех жаловаться. До 35 лет побегал, а потом в студию на матч тв экспертом.
Ответить
zigbert
1585074222
Не трудно догадаться кто принимает такие законы. Наши депутаты в 65 лет только начинают свою работу в думе.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+