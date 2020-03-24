Беленов: «Как вообще можно работать до 65 лет?»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов пожаловался на пенсионные реформы возраста в России.

«Поправки в Конституцию? Если честно, я просто в шоке. В третий раз за десять лет. Про пенсию и говорить не буду. Мама сказала, что ей 800 рублей прибавили. Супер, страна развивается! Знаю, как непросто живется простым людям в регионах. У мамы пенсия 14 тысяч., а семь тысяч – коммуналка. Вот тебе семера, проживи на нее!

Как вообще можно работать до 65 лет, когда средняя продолжительность жизни для мужчин не многим больше? То есть платишь всю жизнь пенсионный взнос, а потом помер. Ну отдайте эти деньги моей семье хотя бы, это же логично?», – заявил вратарь.