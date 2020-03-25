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  • «Это наша общая победа». Кокорин высказался о награде лучшему игроку марта в РПЛ

«Это наша общая победа». Кокорин высказался о награде лучшему игроку марта в РПЛ

25 марта 2020, 07:50
4

Форвард «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал вручение ему приза лучшему игроку РПЛ в марте.

«Спасибо всем, кто поддерживал меня в этом месяце. Это наша общая победа», – написал Кокорин в инстаграме.

  • В марте Кокорин забил три гола и сделал одну голевую передачу в четырех матчах.
  • «Сочи» в этом месяце набрал девять очков, обыграв «Урал» (2:0), «Оренбург» (5:1) и «Краснодар» (2:0). Команда располагается на 12-м месте в таблице РПЛ.
  • Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов признан лучшим тренером марта в РПЛ.

Кокорин – лучший игрок РПЛ в марте

Источник: инстаграм Александра Кокорина
Россия. Премьер-лига Сочи Кокорин Александр
Комментарии (4)
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shuravi01
1585076052
Понесло его в таблоид!!!
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paracetamol
1585079213
Молодец!
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vmonomah17
1585113598
А чего не выложил к своему комментарию фотку с кроссовками за 2 ляма? Видимо боится гнева газпромовского)))
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