«Это наша общая победа». Кокорин высказался о награде лучшему игроку марта в РПЛ

Форвард «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал вручение ему приза лучшему игроку РПЛ в марте.

«Спасибо всем, кто поддерживал меня в этом месяце. Это наша общая победа», – написал Кокорин в инстаграме.

В марте Кокорин забил три гола и сделал одну голевую передачу в четырех матчах.

«Сочи» в этом месяце набрал девять очков, обыграв «Урал» (2:0), «Оренбург» (5:1) и «Краснодар» (2:0). Команда располагается на 12-м месте в таблице РПЛ.

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов признан лучшим тренером марта в РПЛ.

Кокорин – лучший игрок РПЛ в марте