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    «Это наша общая победа». Кокорин высказался о награде лучшему игроку марта в РПЛ

    Форвард «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал вручение ему приза лучшему игроку РПЛ в марте.

    «Спасибо всем, кто поддерживал меня в этом месяце. Это наша общая победа», – написал Кокорин в инстаграме.

    • В марте Кокорин забил три гола и сделал одну голевую передачу в четырех матчах.
    • «Сочи» в этом месяце набрал девять очков, обыграв «Урал» (2:0), «Оренбург» (5:1) и «Краснодар» (2:0). Команда располагается на 12-м месте в таблице РПЛ.
    • Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов признан лучшим тренером марта в РПЛ.

    Кокорин – лучший игрок РПЛ в марте

    Источник: инстаграм Александра Кокорина

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