Федотов – лучший тренер РПЛ в марте

Болелы выбрали Сёмина, а профи по результату... ну как бы и не поспоришь.
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов признан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам марта.
В голосовании за лучшего тренера марта на официальной странице РПЛ «ВКонтакте» Федотов (32,28% голосов) занял второе место, уступив главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину (37,78%). Решающий голос остался за экспертами РПЛ, которые выбрали главного тренера «Сочи».
- В этом месяце команда под его руководством набрала 9 очков, обыграв «Урал» (2:0), «Оренбург» (5:1) и «Краснодар» (2:0).
- «Сочи» – 12-й в таблице РПЛ.
Владимир Федотов признан лучшим тренером #ТинькоффРПЛ в мартеВ голосовании болельщиков победил Юрий Семин, а эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и эксперты Российской Премьер-Лиги сделали выбор в пользу главного тренера «Сочи» #ТренерМесяца@rpl #Сочи pic.twitter.com/SLvEUhLw4Z— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 24, 2020