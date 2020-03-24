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    Федотов – лучший тренер РПЛ в марте

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов признан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам марта.

    В голосовании за лучшего тренера марта на официальной странице РПЛ «ВКонтакте» Федотов (32,28% голосов) занял второе место, уступив главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину (37,78%). Решающий голос остался за экспертами РПЛ, которые выбрали главного тренера «Сочи».

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 10:31
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +38803

      portero 42 минуты назад

      Болелы выбрали Сёмина, а профи по результату... ну как бы и не поспоришь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10375

      vladimir-7 > portero 24 минуты назад

      Какие это профи, это так называемые эксперты, голосующие
      как прикажут. Лучшим тренером стал тренер Сочи, поднявший
      команду с последнего 16-го места на 12-е.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1425

      Mister_Tomsk 1 час назад

      Fахах конечно) матч тв кормится от зеньки) вот и все) а локо прямой конкурент зеньки, очкует миллер со своими бандитами

      1
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      Рейтинг: +387

      кто там > Mister_Tomsk 1 час назад

      Не фанат ни зенита ни сочи, но по факту, 9 очков за 3 матча, 3 очка которых с одним из претендентов на титул.
      больше вопрос вызывал на награду лучшему игроку матча, который получил коко ничего не сделав на поле, а тут вполне логично, как по мне.

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