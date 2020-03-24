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Федотов – лучший тренер РПЛ в марте

24 марта 2020, 10:31
8

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов признан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам марта.

В голосовании за лучшего тренера марта на официальной странице РПЛ «ВКонтакте» Федотов (32,28% голосов) занял второе место, уступив главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину (37,78%). Решающий голос остался за экспертами РПЛ, которые выбрали главного тренера «Сочи».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Сочи Федотов Владимир
Комментарии (8)
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Mister_Tomsk
1585035799
Fахах конечно) матч тв кормится от зеньки) вот и все) а локо прямой конкурент зеньки, очкует миллер со своими бандитами
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portero
1585039758
Болелы выбрали Сёмина, а профи по результату... ну как бы и не поспоришь.
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MaxRnD
1585043140
За явный и неприкрытый договорняк Сочи - Оренбург ?
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paracetamol
1585049746
Надо его в Зенит, а труса Сёмку - в Сочи.
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zigbert
1585064868
Еще в своей работе в Оренбурге показал что тренер добротный.
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