Федотов – лучший тренер РПЛ в марте

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов признан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам марта.
В голосовании за лучшего тренера марта на официальной странице РПЛ «ВКонтакте» Федотов (32,28% голосов) занял второе место, уступив главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину (37,78%). Решающий голос остался за экспертами РПЛ, которые выбрали главного тренера «Сочи».
- В этом месяце команда под его руководством набрала 9 очков, обыграв «Урал» (2:0), «Оренбург» (5:1) и «Краснодар» (2:0).
- «Сочи» – 12-й в таблице РПЛ.
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Источник: Официальный твиттер РПЛ