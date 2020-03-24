Кокорин – лучший игрок РПЛ в марте

Форвард «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте.

Кокорин забил три гола и сделал одну голевую передачу в четырех матчах.

По версии экспертов РПЛ лучшим игроком чемпионата в марте стал вратарь «Уфы» Александр Беленов.

В марте клуб Кокорина набрал девять очков, обыграв «Урал» (2:0), «Оренбург» (5:1) и «Краснодар» (2:0).

«Сочи» – 12-й в таблице РПЛ.

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов признан лучшим тренером марта в РПЛ.