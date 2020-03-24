Кокорин – лучший игрок РПЛ в марте

Согласен.
Форвард «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте.
Кокорин забил три гола и сделал одну голевую передачу в четырех матчах.
По версии экспертов РПЛ лучшим игроком чемпионата в марте стал вратарь «Уфы» Александр Беленов.
- В марте клуб Кокорина набрал девять очков, обыграв «Урал» (2:0), «Оренбург» (5:1) и «Краснодар» (2:0).
- «Сочи» – 12-й в таблице РПЛ.
- Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов признан лучшим тренером марта в РПЛ.
Александр Кокорин – лучший игрок #ТинькоффРПЛ в марте!Форвард «Сочи» победил благодаря голосам болельщиков и экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР. Эксперты РПЛ голосовали за Александра Беленова #ИгрокМесяца@rpl #Сочи #Кокорин pic.twitter.com/8vIzZTSUPX— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 24, 2020