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Кокорин – лучший игрок РПЛ в марте

24 марта 2020, 11:15
8

Форвард «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте.

Кокорин забил три гола и сделал одну голевую передачу в четырех матчах.

По версии экспертов РПЛ лучшим игроком чемпионата в марте стал вратарь «Уфы» Александр Беленов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Сочи Кокорин Александр
Комментарии (8)
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portero
1585039618
Отмечать ведь пойдёт, главное тормоза дома не забыть.
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nik55
1585041598
не понял а почему не бздюба ?
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paracetamol
1585041853
Согласен.
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Бухбух
1585050490
Вот он уровень российского футбола: футболер, год не игравший, становится лучшим в первый же месяц после простоя.
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ArReal
1585052137
это за то, что в договорняке 2 мяча забил что ли?)))награда нашла своего героя
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zigbert
1585063937
Не зазнался бы только. Сразу забудет все грехи.
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Hektor 84
1585080514
Бзюба на каком месте?
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