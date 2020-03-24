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    Кокорин – лучший игрок РПЛ в марте

    Форвард «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте.

    Кокорин забил три гола и сделал одну голевую передачу в четырех матчах.

    По версии экспертов РПЛ лучшим игроком чемпионата в марте стал вратарь «Уфы» Александр Беленов.

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5361

      paracetamol 7 минут назад

      Согласен.

      0
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      Рейтинг: +4100

      nik55 11 минут назад

      не понял а почему не бздюба ?

      -1
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      Рейтинг: +38803

      portero 44 минуты назад

      Отмечать ведь пойдёт, главное тормоза дома не забыть.

      3
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      Рейтинг: +4066

      Добрый Бобер > portero 40 минут назад

      Какого томоза? Мамаева? ;-)

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