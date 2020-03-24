Черданцев – о предложении сажать нарушителей карантина: «Лучше сразу расстрел. Заодно будет ликвидирован источник заразы»

Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал новость о том, что нарушителей режима изоляции во время эпидемии коронавируса хотят штрафовать или лишать свободы.

«По-моему, лучше сразу расстрел. Заодно будет ликвидирован источник заразы. Впрочем, можно не только нарушителей... Вы вообще как это себе представляете? То есть, больного в суд, в тюрьму, чтобы он там всех перезаражал? Или отложенная желтая карточка?» – написал Черданцев в твиттере.