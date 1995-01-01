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    Черданцев – о предложении сажать нарушителей карантина: «Лучше сразу расстрел. Заодно будет ликвидирован источник заразы»

    Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал новость о том, что нарушителей режима изоляции во время эпидемии коронавируса хотят штрафовать или лишать свободы.

    «По-моему, лучше сразу расстрел. Заодно будет ликвидирован источник заразы. Впрочем, можно не только нарушителей... Вы вообще как это себе представляете? То есть, больного в суд, в тюрьму, чтобы он там всех перезаражал? Или отложенная желтая карточка?» – написал Черданцев в твиттере.

    • В Госдуме предложили штрафовать или сажать в тюрьму на срок до 7 лет за нарушение карантина по коронавирусу. Законопроект может быть принят уже на следующей неделе.

    Источник: твиттер Георгия Черданцева

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