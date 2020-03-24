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  • Черданцев – о предложении сажать нарушителей карантина: «Лучше сразу расстрел. Заодно будет ликвидирован источник заразы»

Черданцев – о предложении сажать нарушителей карантина: «Лучше сразу расстрел. Заодно будет ликвидирован источник заразы»

24 марта 2020, 16:06
11

Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал новость о том, что нарушителей режима изоляции во время эпидемии коронавируса хотят штрафовать или лишать свободы.

«По-моему, лучше сразу расстрел. Заодно будет ликвидирован источник заразы. Впрочем, можно не только нарушителей... Вы вообще как это себе представляете? То есть, больного в суд, в тюрьму, чтобы он там всех перезаражал? Или отложенная желтая карточка?» – написал Черданцев в твиттере.

  • В Госдуме предложили штрафовать или сажать в тюрьму на срок до 7 лет за нарушение карантина по коронавирусу. Законопроект может быть принят уже на следующей неделе.

Источник: твиттер Георгия Черданцева
Россия
Комментарии (11)
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lordmrv
1585058094
Дебил. Лепрозорий создать и туда уклонистов и нарушителей режима. Ты можешь контактировать с таким и не заболеть, а стать переносчиком. Прийти домой и угробить свою мать, которая в зоне риска.
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sobaka120982
1585059009
Тут давиче в Москве одна курва сбежала с коронтина, ну думает что ей море по колено!!! Так если бы она заразила теоретически маму черданцева а пожилые в особенной группе риска и ни дай что случилась, то думаю он бы такое не написал
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paracetamol
1585060791
Любопытное предложение. Надеюсь, ФСБ заинтересуется, а Чердаку дадут звание фельдфебеля.
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nik55
1585062265
чердак----у тебя крыша совсем слетела
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bset
1585063084
Совсем крыша поехала у мужика. Скорость распространия очень высокая. Один такой умник может заразить тысячи людей по своей вине.
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Граф2019
1585063157
это ж сколько пуль надо? за счет Чердака???
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ivany4
1585063235
Если Чердак раньше считался глупым и недальновидным, то сейчас он полностью показал свою дурную сущность. Пора Роспотребнадзору обратить внимание на слова Черданцева, а заодно и на ресурс, который их распространяет. Да и не только за это надо обратить внимание на этот сайт, но и за его администрирование, и особенно в вопросах модерирования высказывания отдельных пользователей с северной окраины.
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Бухбух
1585066791
Черданцев никогда интеллектом не блистал. Только орать умеет.
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moskowcity-petrv
1585074063
Эту визжащую истеричку,надо саму к стенке поставить
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zigbert
1585141221
От Черданцева хороших мыслей не услышишь.
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