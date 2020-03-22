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  • Форвард ЦСКА Нисимура может вернуться в японский «Вегалта Сендай»

Форвард ЦСКА Нисимура может вернуться в японский «Вегалта Сендай»

22 марта 2020, 23:55
9

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура может продолжить карьеру в Японии.

По информации Hochi, есть вероятность перехода 23-летнего футболиста в «Вегалта Сендай».

Форвард захотел уехать из Европы в связи с пандемией коронавируса и вернуться на родину.

  • Нисимура уже выступал за «Вегалта Сендай» с 2015 по 2018 год.
  • Сегодня ЦСКА отозвал японца из аренды в «Портимоненси».
  • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2022 года.
  • Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.

Источник: Hochi

Ежедневная японская спортивная газета. Издание основано в 1872 году. 

Россия. Премьер-лига ЦСКА Нисимура Такума
Комментарии (9)
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vladimir-7
1584941247
Ну если сам Нисимура жаждет уехать домой из-за коронавируса, то нужно ЦСКА его отпускать.
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кто там
1584950179
Ещё один результат чудо селекции. Не потеря для ЦСКА, хорош только в товарищеских матчах был, а в ЦСКА сейчас в товарищеских матчах все забивают и все красавцы, не то что в официальных.
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