Форвард ЦСКА Нисимура может вернуться в японский «Вегалта Сендай»

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура может продолжить карьеру в Японии.

По информации Hochi, есть вероятность перехода 23-летнего футболиста в «Вегалта Сендай».

Форвард захотел уехать из Европы в связи с пандемией коронавируса и вернуться на родину.