Форвард ЦСКА Нисимура может вернуться в японский «Вегалта Сендай»

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура может продолжить карьеру в Японии.
По информации Hochi, есть вероятность перехода 23-летнего футболиста в «Вегалта Сендай».
Форвард захотел уехать из Европы в связи с пандемией коронавируса и вернуться на родину.
- Нисимура уже выступал за «Вегалта Сендай» с 2015 по 2018 год.
- Сегодня ЦСКА отозвал японца из аренды в «Портимоненси».
- Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2022 года.
- Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.
Источник: Hochi
Ежедневная японская спортивная газета. Издание основано в 1872 году.