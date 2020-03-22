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  • Дзагоев: «Мы очень скучаем без футбола, но здоровье главнее всего. Обходитесь без рукопожатий, поцелуев»

Дзагоев: «Мы очень скучаем без футбола, но здоровье главнее всего. Обходитесь без рукопожатий, поцелуев»

22 марта 2020, 14:08
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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев обратился к фанатам в связи с пандемией коронавируса. По всему миру от заболевания умерло более 12000 человек.

«Дорогие болельщики, армейцы. Как и вы все, мы очень скучаем без футбола, но с пониманием относимся к данной ситуации. Здоровье главнее всего. В связи с этим нужно соблюдать все правила: чаще мыть руки, ограничить посещения общественных мест; [обходитесь] без рукопожатий, без поцелуев. Со всей серьезностью, но не впадать в панику. Удачи», – сказал Дзагоев.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (2)
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Граф2019
1584878052
квакни пару соток нашей русской водяры... короновирус бздит!
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Hektor 84
1584886423
А где же фраза не выходите из дома?
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