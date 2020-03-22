Дзагоев: «Мы очень скучаем без футбола, но здоровье главнее всего. Обходитесь без рукопожатий, поцелуев»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев обратился к фанатам в связи с пандемией коронавируса. По всему миру от заболевания умерло более 12000 человек.
«Дорогие болельщики, армейцы. Как и вы все, мы очень скучаем без футбола, но с пониманием относимся к данной ситуации. Здоровье главнее всего. В связи с этим нужно соблюдать все правила: чаще мыть руки, ограничить посещения общественных мест; [обходитесь] без рукопожатий, без поцелуев. Со всей серьезностью, но не впадать в панику. Удачи», – сказал Дзагоев.
- Есть информация, что РПЛ возобновится в мае.
- В чемпионате с отрывом лидирует «Зенит».
- Последним идет «Ахмат».
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Источник: твиттер ЦСКА