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Зиньковский – о карантине: «Играю в Dota 2»

21 марта 2020, 19:17

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, как проводит время во время карантинной паузы РПЛ. Она возобновится не раньше 24 апреля.

«Коротаем время за ноутбуками и приставками – фильмы смотрим, играем. Скучно, конечно.

Но каждый вечер собираемся с друзьями поиграть в Dota 2 по сети – общаемся», – сказал Зиньковский Sport24.

  • РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.
  • По всему миру от инфекции умерло более 10000 человек.
  • «Крылья Советов» идут в зоне вылета РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зиньковский Антон
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