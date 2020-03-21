Зиньковский – о карантине: «Играю в Dota 2»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, как проводит время во время карантинной паузы РПЛ. Она возобновится не раньше 24 апреля.

«Коротаем время за ноутбуками и приставками – фильмы смотрим, играем. Скучно, конечно.

Но каждый вечер собираемся с друзьями поиграть в Dota 2 по сети – общаемся», – сказал Зиньковский Sport24.