Кучаев: «Купил много гречки, макарон, риса, но сильно большой паники у меня нет»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев заявил, что сделал запасы продуктов, которые будут долго храниться.

– Уже закупился продуктами на случай закрытия Москвы?

– Да. Если сравнивать с обычной жизнью, купил достаточно много гречки, макарон, риса – все, что долго не портится. Но сильно большой паники у меня нет. И я не считаю, что народ паникует. Все равно именно эта еда хранится долго, не пропадет. Получается, никто денег не теряет, все будет использовано со временем. Иногда лучше перестраховаться. Люди видят, что происходит в других странах. Поэтому неизвестно, как будет у нас в ближайшем будущем.

– Сталкивался с дефицитом товаров, таких как гречка, туалетная бумага?

– С дефицитом не столкнулся. Возможно, попал еще в первую волну закупок. Либо был в магазинах, где никого нет. Даже сейчас, заезжая в магазин купить что-то по мелочи, вижу, что почти все есть. Хотя вчера мы поехали купить мяса для мангала, и его оставалось уже очень мало.

– Что думаете в целом о ситуации в мире с этой болезнью?

– Я читал про саму болезнь, про ситуацию в мире. Надо чаще мыть руки, чаще менять одежду, в которой выходишь на улицу – там могут осесть бактерии. Но самое главное – не допускать панику и не становиться параноиком. Да, проблемы есть, но ко всему надо подходить с трезвой головой и быть осторожным.