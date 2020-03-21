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  • Кучаев: «Купил много гречки, макарон, риса, но сильно большой паники у меня нет»

Кучаев: «Купил много гречки, макарон, риса, но сильно большой паники у меня нет»

21 марта 2020, 14:27
12

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев заявил, что сделал запасы продуктов, которые будут долго храниться.

– Уже закупился продуктами на случай закрытия Москвы?

– Да. Если сравнивать с обычной жизнью, купил достаточно много гречки, макарон, риса – все, что долго не портится. Но сильно большой паники у меня нет. И я не считаю, что народ паникует. Все равно именно эта еда хранится долго, не пропадет. Получается, никто денег не теряет, все будет использовано со временем. Иногда лучше перестраховаться. Люди видят, что происходит в других странах. Поэтому неизвестно, как будет у нас в ближайшем будущем.

– Сталкивался с дефицитом товаров, таких как гречка, туалетная бумага?

– С дефицитом не столкнулся. Возможно, попал еще в первую волну закупок. Либо был в магазинах, где никого нет. Даже сейчас, заезжая в магазин купить что-то по мелочи, вижу, что почти все есть. Хотя вчера мы поехали купить мяса для мангала, и его оставалось уже очень мало.

– Что думаете в целом о ситуации в мире с этой болезнью?

– Я читал про саму болезнь, про ситуацию в мире. Надо чаще мыть руки, чаще менять одежду, в которой выходишь на улицу – там могут осесть бактерии. Но самое главное – не допускать панику и не становиться параноиком. Да, проблемы есть, но ко всему надо подходить с трезвой головой и быть осторожным.

  • В России, по официальным данным, коронавирусом заразились 199 человек.
  • Из-за пандемии РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.
  • Во время вынужденной паузы большинство клубов решили не проводить тренировки.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кучаев Константин
Комментарии (12)
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Taps
1584790857
Приятного аппетита ! Теперь закупись туалетной бумагой - много гадить придётся !
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САДЫЧОК
1584792129
Кучаев беги за туалетной бумагой
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Бухбух
1584793529
Народ затаривается, прям как в 1991 году.
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vladimir-7
1584796282
Все запасаются такими продуктами, потому что ожидается подорожание продуктов, а не проблемы с коронавирусом. В России всё сложилось и из-за голосования по Конституции, и из-за коронавируса, и из-за между-народной игры с нефтью и как следствие, обвал рубля. Руководство нашим государством стало неспособно им управлять, его нужно менять и начинать нужно немедленно, а дальше ГД, СФ и губернаторы.
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portero
1584799647
Наверное твою машину на тубе показывают, по крышу забил продуктами???
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Garrincha58
1584812443
Кучаев, а туалетную бумагу купил?
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serhio80
1584812647
Мозги купи, они полезнее запаса макарон и туалетной бумаги
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