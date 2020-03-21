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    Кучаев: «Купил много гречки, макарон, риса, но сильно большой паники у меня нет»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев заявил, что сделал запасы продуктов, которые будут долго храниться.

    – Уже закупился продуктами на случай закрытия Москвы?

    – Да. Если сравнивать с обычной жизнью, купил достаточно много гречки, макарон, риса – все, что долго не портится. Но сильно большой паники у меня нет. И я не считаю, что народ паникует. Все равно именно эта еда хранится долго, не пропадет. Получается, никто денег не теряет, все будет использовано со временем. Иногда лучше перестраховаться. Люди видят, что происходит в других странах. Поэтому неизвестно, как будет у нас в ближайшем будущем.

    – Сталкивался с дефицитом товаров, таких как гречка, туалетная бумага?

    – С дефицитом не столкнулся. Возможно, попал еще в первую волну закупок. Либо был в магазинах, где никого нет. Даже сейчас, заезжая в магазин купить что-то по мелочи, вижу, что почти все есть. Хотя вчера мы поехали купить мяса для мангала, и его оставалось уже очень мало.

    – Что думаете в целом о ситуации в мире с этой болезнью?

    – Я читал про саму болезнь, про ситуацию в мире. Надо чаще мыть руки, чаще менять одежду, в которой выходишь на улицу – там могут осесть бактерии. Но самое главное – не допускать панику и не становиться параноиком. Да, проблемы есть, но ко всему надо подходить с трезвой головой и быть осторожным.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3777

      САДЫЧОК 15 минут назад

      Кучаев беги за туалетной бумагой

      0
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    • ...
      Рейтинг: +540

      Taps 36 минут назад

      Приятного аппетита !
      Теперь закупись туалетной бумагой - много гадить придётся !

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