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  • Сейду Думбия: «Сьон» по WhatsApp уведомил меня об увольнении. Я отказался от понижения зарплаты»

Сейду Думбия: «Сьон» по WhatsApp уведомил меня об увольнении. Я отказался от понижения зарплаты»

21 марта 2020, 01:54
6

Бывший нападающий швейцарского «Сьона» Сейду Думбия раскрыл обстоятельства ухода из клуба. Швейцарцы уволили игрока на этой неделе.

«Сьон» вместе со мной уволил еще нескольких игроков. Я оставался и остаюсь профессионалом.

17 марта футболисты получили от клуба письмо с просьбой подписать соглашение о понижении наших зарплат. У нас было право отказаться. Все профессиональные футболисты решили не соглашаться на понижение.

На следующий день мне прислали новый контракт. Я отказался, отправив сообщение в WhatsApp. Там же мне ответили, что я уволен», – написал Думбия в инстаграме.

  • Футболист готов вернуться в ЦСКА.
  • Думбия ранее выступал за ЦСКА (с 2010 по 2014 год, а также первая половина сезона-2015/16), суммарно провел 150 матчей, забил 95 голов и сделал 36 ассистов.
  • Сезон в Швейцарии и России, как и в других странах, приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Источник: инстаграм Сейду Думбия
Швейцария. Суперлига Сьон Думбия Сейду
Комментарии (6)
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нейтральныйкакникто
1584756299
Аналогичное предложение поступило игрокам Барселоны.Каким будет их ответ и последующая реакция руководства клуба? По идее- сидишь дома , не играешь , не тренируешься- за что тебе платить?
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Борис23
1584772631
В ЦСКА навряд ли будет зарплата как раньше.
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portero
1584799834
В Барселоне тоже так будут понижать? Но Месси же трогать не будут.....
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zigbert
1584815821
Теперь во всех странах столкнутся с проблемой выплаты зарплаты.
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