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    Сейду Думбия: «Сьон» по WhatsApp уведомил меня об увольнении. Я отказался от понижения зарплаты»

    Бывший нападающий швейцарского «Сьона» Сейду Думбия раскрыл обстоятельства ухода из клуба. Швейцарцы уволили игрока на этой неделе.

    «Сьон» вместе со мной уволил еще нескольких игроков. Я оставался и остаюсь профессионалом.

    17 марта футболисты получили от клуба письмо с просьбой подписать соглашение о понижении наших зарплат. У нас было право отказаться. Все профессиональные футболисты решили не соглашаться на понижение.

    На следующий день мне прислали новый контракт. Я отказался, отправив сообщение в WhatsApp. Там же мне ответили, что я уволен», – написал Думбия в инстаграме.

    • Футболист готов вернуться в ЦСКА.
    • Думбия ранее выступал за ЦСКА (с 2010 по 2014 год, а также первая половина сезона-2015/16), суммарно провел 150 матчей, забил 95 голов и сделал 36 ассистов.
    • Сезон в Швейцарии и России, как и в других странах, приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    Источник: инстаграм Сейду Думбия

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