Сейду Думбия: «Сьон» по WhatsApp уведомил меня об увольнении. Я отказался от понижения зарплаты»

Бывший нападающий швейцарского «Сьона» Сейду Думбия раскрыл обстоятельства ухода из клуба. Швейцарцы уволили игрока на этой неделе.

«Сьон» вместе со мной уволил еще нескольких игроков. Я оставался и остаюсь профессионалом.

17 марта футболисты получили от клуба письмо с просьбой подписать соглашение о понижении наших зарплат. У нас было право отказаться. Все профессиональные футболисты решили не соглашаться на понижение.

На следующий день мне прислали новый контракт. Я отказался, отправив сообщение в WhatsApp. Там же мне ответили, что я уволен», – написал Думбия в инстаграме.