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    «Рома» хочет продлить аренду Дзаппакосты. Он сыграл один матч в этом сезоне

    Защитник Давиде Дзаппакоста может остаться в «Роме» еще на один сезон.

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, римский клуб заинтересован в продлении аренды 27-летнего фулбека.

    Сам футболист также хочет остаться в «Роме» до лета 2021 года.

    • Права на итальянца принадлежат «Челси».
    • В текущем сезоне Дзаппакоста провел только один матч.
    • С октября игрок восстанавливается после травмы связок колена.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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