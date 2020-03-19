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  • «Рома» хочет продлить аренду Дзаппакосты. Он сыграл один матч в этом сезоне

«Рома» хочет продлить аренду Дзаппакосты. Он сыграл один матч в этом сезоне

19 марта 2020, 19:38

Защитник Давиде Дзаппакоста может остаться в «Роме» еще на один сезон.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, римский клуб заинтересован в продлении аренды 27-летнего фулбека.

Сам футболист также хочет остаться в «Роме» до лета 2021 года.

  • Права на итальянца принадлежат «Челси».
  • В текущем сезоне Дзаппакоста провел только один матч.
  • С октября игрок восстанавливается после травмы связок колена.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Челси Рома Дзаппакоста Давиде
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