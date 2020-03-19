«Рома» хочет продлить аренду Дзаппакосты. Он сыграл один матч в этом сезоне

Защитник Давиде Дзаппакоста может остаться в «Роме» еще на один сезон.
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, римский клуб заинтересован в продлении аренды 27-летнего фулбека.
Сам футболист также хочет остаться в «Роме» до лета 2021 года.
- Права на итальянца принадлежат «Челси».
- В текущем сезоне Дзаппакоста провел только один матч.
- С октября игрок восстанавливается после травмы связок колена.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.