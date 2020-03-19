Европейские клубы потеряют порядка 4 миллиардов из-за приостановки турниров

Консалтинговая компания подсчитала, сколько составят убытки клубов европейских топ-лиг от приостановки турниров из-за коронавируса. Суммарные потери составят от 3,45 миллиарда евро до 4 миллиардов.
Наибольшие убытки понесет АПЛ – более миллиарда. Меньше всего из топ-пяти лиг потери будут у Лиги 1 – 200 миллионов евро.
- Расчеты проводились специалистами до решения УЕФА перенести Евро на 2021 год.
- Планируется, что чемпионаты и еврокубки будут доигрываться в мае-июне.
- По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.
Источник: Yahoo Sport