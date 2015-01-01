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    Европейские клубы потеряют порядка 4 миллиардов из-за приостановки турниров

    Консалтинговая компания подсчитала, сколько составят убытки клубов европейских топ-лиг от приостановки турниров из-за коронавируса. Суммарные потери составят от 3,45 миллиарда евро до 4 миллиардов.

    Наибольшие убытки понесет АПЛ – более миллиарда. Меньше всего из топ-пяти лиг потери будут у Лиги 1 – 200 миллионов евро.

    • Расчеты проводились специалистами до решения УЕФА перенести Евро на 2021 год.
    • Планируется, что чемпионаты и еврокубки будут доигрываться в мае-июне.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.

    Источник: Yahoo Sport

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