Европейские клубы потеряют порядка 4 миллиардов из-за приостановки турниров

Консалтинговая компания подсчитала, сколько составят убытки клубов европейских топ-лиг от приостановки турниров из-за коронавируса. Суммарные потери составят от 3,45 миллиарда евро до 4 миллиардов.

Наибольшие убытки понесет АПЛ – более миллиарда. Меньше всего из топ-пяти лиг потери будут у Лиги 1 – 200 миллионов евро.