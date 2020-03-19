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  • Европейские клубы потеряют порядка 4 миллиардов из-за приостановки турниров

Европейские клубы потеряют порядка 4 миллиардов из-за приостановки турниров

19 марта 2020, 12:24
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Консалтинговая компания подсчитала, сколько составят убытки клубов европейских топ-лиг от приостановки турниров из-за коронавируса. Суммарные потери составят от 3,45 миллиарда евро до 4 миллиардов.

Наибольшие убытки понесет АПЛ – более миллиарда. Меньше всего из топ-пяти лиг потери будут у Лиги 1 – 200 миллионов евро.

  • Расчеты проводились специалистами до решения УЕФА перенести Евро на 2021 год.
  • Планируется, что чемпионаты и еврокубки будут доигрываться в мае-июне.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.

Источник: Yahoo Sport
Европа
Комментарии (1)
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general.lizyukov
1584638644
да как, как они могут их потерять? это просто пауза, а не остановка или что, через месяц болельщики не придут, ТВ отменят и пр.? что за херню вы несёте
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